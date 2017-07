Une entente de principe conclue entre Montréal et ses cols bleus

La Ville de Montréal et le syndicat de ses cols bleus sont arrivés à une entente de principe au sujet du régime de retraite de ces derniers.

«Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, est heureux d’annoncer qu’une entente de principe a été conclue entre la Ville de Montréal et les représentants du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, peut-on lire dans un communiqué du cabinet du maire et du comité exécutif transmis aux médias en soirée, vendredi. Cette entente règle l'ensemble des dispositions prévues par la loi 15, Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.»

Les instances décisionnelles du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal et de la Ville auront à se prononcer sur cette entente de principe, a ajouté le cabinet du maire, soulignant que, pour cette raison, «le contenu du règlement demeurera confidentiel jusqu'à ce que l'entente ait été entérinée dans les prochaines semaines».

La Ville de Montréal s’est déjà entendue sur la question des régimes de retraite avec ses policiers, ses pompiers, ses cols blancs et ses scientifiques.