Une mère ignoble risque 10 ans de prison

Des parents de Saint-Lin devront attendre jusqu’en septembre pour connaître la peine qui leur sera infligée à la suite de l’histoire d’horreur sexuelle qu’ils ont fait vivre à leur fillette.

L’homme de 31 ans et la femme de 30 ans, qu’on ne peut nommer afin de protéger l’identité des enfants, ont reconnu leur culpabilité à plusieurs chefs d’accusation, dont contact et agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels, production et distribution de pornographie juvénile.

De six à 10 ans

La poursuite a demandé 10 ans de détention pour la mère, tandis que la défense recommande de six à sept ans.

De son côté, l’homme devra subir 60 jours d’évaluation à l’Institut Philippe-Pinel en vue de déterminer s’il sera déclaré délinquant à contrôler. Ses représentations sur sentence auront lieu plus tard.

Les violences ont commencé pour la fillette alors qu’elle n’avait qu’un an et se sont poursuivies pendant sept ans. Ses parents pratiquaient l’échangisme et la bestialité en utilisant leur enfant comme objet sexuel. Ils ont notamment eu des relations sexuelles avec un couple de Québec en impliquant leurs enfants respectifs.

Parmi les 9000 photos et 37 vidéos la montrant semi-dévêtue ou complètement nue, on voit notamment l’enfant faire une fellation à un homme. Sur plusieurs de ces photos, la fillette portait un masque.

«Ces enfants devront vivre avec des conséquences toute leur vie. La jeune fille a été utilisée comme un objet par sa famille. L’impact psychologique est énorme. La mère tentait de rassurer la jeune fille sur ce que lui faisait subir son père, valorisait ses comportements déviants en instaurant un système de récompense si l’enfant se conformait à leurs désirs.»

Son frère, sans avoir été utilisé comme objet sexuel, a néanmoins dû vivre dans un milieu où les agressions régnaient ouvertement.