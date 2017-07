Adele prête à faire une nouvelle pause?

Adele est devenue la reine des charts en 2015 avec son nouvel album 25, après une pause de près de cinq ans. Tout se passait à merveille pour la chanteuse jusqu'à ce qu'elle ait dû annuler les deux derniers concerts de sa tournée mondiale ce mois-ci.

Ce sont ses cordes vocales endommagées qui l’ont forcée à renoncer à ses deux méga-concerts au Stade Wembley de Londres.

Des sources proches de la star ont expliqué qu’elle envisage maintenant de prendre une nouvelle pause de cinq ans afin d’agrandir sa petite famille avec son mari, Simon Konecki.

«Plus que tout, Adele veut juste être une maman normale à nouveau, a déclaré une source au magazine britannique Reveal. Elle veut avoir d’autres bébés et vivre une vie tranquille en Angleterre. Adele aimait sa vie casanière avant de revenir avec 25, et elle veut revenir à cette précieuse époque avec (son fils) Angelo. (...) Adele s’en voudrait trop de rater ces moments. Son point de vue est qu'elle ne récupérera jamais le temps perdu, alors elle préfère le passer avec les gens qu'elle aime. Même si elle a acheté une propriété à L.A., ses racines demeurent en Angleterre, et c'est là qu'elle sera pendant son congé.»

La source a également ajouté que, malgré l’achat d’une villa de plusieurs millions de dollars en Californie, Los Angeles n'a pas été ce que l’artiste attendait.

Et quant à son hiatus de cinq ans, Adele estimerait que quelques années à l’écart des projecteurs lui permettraient de trouver l’inspiration nécessaire à un éventuel nouvel album.

«L'écriture de son dernier album a été vraiment difficile, car il y avait beaucoup de pression pour produire un autre succès, a expliqué la source. Dans cinq ans, elle s'approchera du milieu de la trentaine, et elle pense que, d'ici là, elle aura vécu plus d'expériences pour écrire. Elle ne dit pas qu'elle abandonne la musique pour de bon, mais elle se donne du temps afin que chacun puisse la laisser seule et être avec sa famille.»