Annie Brocoli: derrière le mythe de la chanteuse pour enfants

Être une personnalité connue peut avoir ses petits inconvénients. Être la favorite des tout-petits, encore plus. Afin de lever le voile sur la femme derrière l’artiste, Annie Brocoli a accepté de présenter «La vierge Annie», un spectacle qui fera découvrir l’envers du décor. Préparez-vous à faire connaissance avec une femme insoupçonnée...

Annie, les enfants seront heureux d’apprendre que vous avez monté un nouveau spectacle. Quand partirez-vous à leur rencontre?

«Le monde d’Annie Brocoli sera présenté à partir d’octobre. J’ai fait beaucoup de festivals ces dernières années, mais ça fait au moins 10 ans que je n’ai pas présenté de spectacle sur scène. À l’époque, j’étais en tournée avec mes enfants. Cette fois-ci, ma fille, Marie-Jeanne, sera sur scène avec moi; elle incarnera Germaine la grenouille.»

Vous avez aussi décidé de présenter un spectacle dans le cadre du Zoofest. En quoi vous sortira-t-il de votre zone de confort?

«Mon premier réflexe a été de refuser l’offre qui m’était faite. Puis, ça m’est apparu évident: il fallait que j’aille de l’avant. Ces dernières années, j’ai voulu laisser place à l’imperfection. J’ai essayé d’être plus humaine, c’est-à-dire moins exigeante envers moi-même. Ce show rejoint ma démarche personnelle.»

C’est donc Annie, la femme, qui sera sur scène face au public?

«Effectivement, ce n’est pas le personnage pour enfants, mais la femme qui prendra les devants. C’est un spectacle plein d’émotions qui m’a fait rire et pleurer pendant que je l’écrivais. Le titre ¨La vierge Annie¨ fait référence au fait qu’un personnage pour enfants se doit d’être pur, asexué. Il doit adopter une ligne de conduite irréprochable en permanence. En tant que mère, c’est aussi ce à quoi je m’attends d’une chanteuse pour enfants. Je vais raconter, entre autres, que je suis toujours confrontée au mythe de la chanteuse pour les papas...»

Parce qu’on a toujours dit qu’Annie Brocoli plaît particulièrement aux papas?

«Oui, c’est ce que j’ai souvent entendu, mais la vérité, c’est qu’en 18 ans de carrière, je n’ai jamais vu un papa dans mes salles! C’est faux de dire que je me fais ¨cruiser¨. Je fais peur aux papas. C’est aussi ça, être une chanteuse pour enfants. J’ai pris mon rôle au sérieux, au point de devenir un personnage dans ma vie. Un jour, à la Saint-Jean-Baptiste, je suis allée m’acheter une bière au dépanneur. Un monsieur m’a vue et m’a dit: ¨Ouais, elle est pas mal «trash», Annie Brocoli...¨ Je m’achetais juste une bière!»

Est-ce lourd à porter, parfois?

«Je comprends qu’on réagisse ainsi, mais ce que je fais est tout à fait légal. Il y a des exigences dans tous les métiers, mais le mien est public. Je suis toujours une chanteuse pour enfants dans l’esprit des gens. Au moindre faux pas, je suis convaincue que ma carrière est finie. Par exemple, quand j’ai participé à ¨Lip Sync Battle¨, il était prévu que j’embrasse Alex (Perron) sur les lèvres à la fin de ma prestation. Marie Soleil Dion a suggéré que je l’embrasse, elle aussi, et je l’ai fait. C’était super drôle!»

Y a-t-il eu des réactions à la suite de votre passage?

«Lorsque j’ai vu la bande-annonce, j’ai constaté qu’on me voyait embrasser Alex et Marie Soleil, et que le titre disait: ¨Annie Brocoli, comme vous ne l’avez jamais

vue.¨ J’ai annoncé ce jour-là à ma fille que ma carrière était terminée. J’étais littéralement en état de panique: j’étais convaincue d’avoir fait une gaffe monumentale. En regardant l’émission, je ne me sentais pas bien. Je suis allée voir sur les réseaux sociaux pour finalement constater que personne n’en avait parlé.»

Êtes-vous tenaillée par la peur de décevoir?

«Oui, je me suis mis beaucoup de pression, mais j’aime tellement les enfants! J’aime ce que je fais. Quand on souhaite exercer un métier, on en apprend les rudiments. Moi, je suis arrivée dans ce métier avec mon coeur de maman. Peu importe leur métier, les gens vont pouvoir se reconnaître en moi. Au bout du compte, je pense que quelqu’un qui est imparfait, c’est plus attachant que quelqu’un qui est parfait. La perfection, ça tape sur les nerfs!»

Ce cheminement que vous avez fait doit vous apaiser, non?

«¨La vierge Annie¨ est comme une longue virée dans mon coeur qui mène à l’apaisement. Même ma dyslexie me semble plus douce. Je suis moins exigeante. Je réalise que les gens sont plus indulgents envers Annie Brocoli

que je le suis envers moi-même.»

Vous êtes célibataire depuis un bon moment. Avez-vous envie que ça change?

«J’aimerais rencontrer quelqu’un un jour, mais je réalise que ce n’est pas dans mes priorités parce que je ne fais rien pour que ça arrive. Je ne sors pas. Je sais

toutefois que ça va arriver éventuellement.»

Comment expliquez-vous un si long célibat?

«J’aborde cette question dans ¨La vierge Annie¨. Annie Brocoli, on ne l’approche pas. Elle nous intimide. Elle est pure. Et elle doit être plate comme ce n’est pas permis...»

Et vous n’êtes pas comme votre personnage...

«Moi, je suis une fille éclatée, une fille de party. Les gens s’imaginent que je me couche tôt, alors que je suis de celles qui initient et prolongent la fête. Ça semble difficile de cruiser Annie Brocoli. Les gars qui ont du succès, c’est sexy, mais les filles qui en ont, c’est autre chose. Les comédiennes avec qui j’en ai parlé me disent la même chose. Les filles connues, ça fait peur. Qu’on ajoute à cela ma carrière de chanteuse pour enfants...»

Votre célibat vous laisse-t-il du temps pour l’amitié?

«Oui, et je suis entourée de beaucoup d’amis. C’est un problème: je n’arrive pas à tous les voir! Plus ça va, plus mes amis sont amis, je peux donc les rassembler. Faire partie d’un réseau social fermé crée une sorte de vérité: tout le monde pense de la même manière. Il faut multiplier les points de vue.»

L’année dernière, vous avez connu des ennuis de santé sérieux qui vous ont clouée au lit. Êtes-vous entièrement rétablie?

«J’ai eu des hernies cervicales en avril 2016. Je suis heureuse que ce soit derrière moi. Ça ne se résorbera jamais complètement, mais j’ai choisi de ne pas me faire opérer. Je vis très bien avec ça: je peux chanter, danser, faire ce que je veux. Avant, j’étais persuadée que je pouvais pousser mon corps à l’extrême, sans qu’il y ait de conséquences. Tout me semblait possible. Aujourd’hui, je prends soin de moi et je respecte mes limites. Ça m’a aidée à tempérer mes pulsions.»