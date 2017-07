Christopher Nolan s’attaque à la bataille de Dunkerque

Pour son premier long métrage historique, le cinéaste britannique Christopher Nolan a choisi un sujet cher au cœur des Anglais. L’évacuation de la ville de Dunkerque en 1940, ou «opération Dynamo», est restée gravée dans les mémoires en raison de l’héroïsme des troupes alliées, même si elles ont battu en retraite devant les Allemands.

«Je ne me souviens pas du moment où j’ai entendu parler de Dunkerque pour la première fois, a avoué le réalisateur et scénariste lors de la présentation de son film aux journalistes rassemblés à Los Angeles la semaine dernière. Enfant, je me suis fait raconter une version mythique, quasiment un conte de fées, de ce qui s’était passé. Il y a 20 ans, Emma [NDLR: Emma Thomas, sa productrice et épouse] et moi avons traversé la Manche à peu près à la même période que l’évacuation pour aller à Dunkerque. La traversée a été incroyablement difficile, la Manche était démontée. Le parcours nous a semblé ardu et dangereux. J’ai donc ressenti une immense admiration et un grand respect pour les gens qui avaient pris part à l’évacuation pendant la guerre.»

Le dernier long métrage sur cet événement datant de 1958, Christopher Nolan a décidé de se plonger dans les recherches afin de livrer une vision moderne, et en IMAX, de la bataille de Dunkerque lors de laquelle les troupes anglaises, britanniques et canadiennes ont rallié l’Angleterre.

«Le plus important pour moi a toujours été le scénario. Je cherche des histoires qui me touchent et avec lesquelles j’ai une connexion émotionnelle, ce qui va me nourrir pendant les années que je passe à développer le projet. Comme je ne fais qu’une seule chose à la fois - je suis incapable de penser à ce que je vais faire après -, je m’immerge dans un sujet et j’y passe en général deux à trois ans. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire que le projet ait, chez moi, une résonnance émotive afin que je conserve mon enthousiasme», a-t-il ajouté.

En trois temps...

Afin de conférer un rythme à «Dunkerque», Christopher Nolan a choisi de donner trois points de vue différents. Le cinéaste a donc décrit ce qui s’est passé sur terre pendant une semaine, dans la Manche pendant une journée et dans les airs pendant une heure.

«J’ai voulu ainsi conserver une narration subjective tout en donnant une vision cohérente de l’ensemble des opérations qui se déroulaient à Dunkerque, a précisé le réalisateur et scénariste. Tout ce qui est vu dans le long métrage se veut intense, générateur de suspense et subjectif. Le public se trouve sur la plage et voit les événements au travers du regard des personnages. Pour avoir une vision plus large, il nous fallait nous déplacer dans les airs avec les Spitfire [NDLR: les avions de chasse de la Royal Air Force (RAF)]. De cette manière, le public ne sort jamais du film. Je ne voulais pas de scènes dans des pièces avec des généraux regardant des cartes, car je ne souhaitais pas donner aux spectateurs des informations que ne possédaient pas les protagonistes.»

«La structure du long métrage est là pour faire en sortie que l’histoire conserve une dimension humaine, intimiste. Nous avons voulu créer ce que j’appelle une épopée intime.»

Un premier rôle pour Harry Styles

Harry Styles, ancien membre du «boys band» One Direction, fait ses premiers pas devant une caméra de cinéma dans le rôle d’Alex, membre du Corps expéditionnaire britannique du régiment d’infanterie écossais The Argyll and Sutherland Highlanders. Lors de la présentation du film aux médias, tant le chanteur que Christopher Nolan sont revenus sur leur expérience.

«Mon travail de réalisateur est de voir le potentiel chez les acteurs, qu’il s’agisse de quelqu’un qui n’a jamais joué au cinéma auparavant ou de quelqu’un de très expérimenté, a expliqué Christopher Nolan. On doit pouvoir les imaginer en train de livrer une prestation qu’ils n’ont jamais livrée avant. Cela permet aussi de leur offrir un défi afin qu’ils tirent quelque chose de nouveau de cette expérience. Je ne me soucie donc pas des rôles précédents d’un acteur, comme le parcours de Mark Rylance ou le succès de Harry. Quand le public vient voir un film, il devient partie prenante de l’univers que nous avons inventé, pour peu que tout le monde fasse son travail.»

Outre le sujet qui a intéressé Harry Styles dès le début, c’est la possibilité de travailler avec le réalisateur qui l’a conquis. «Le fait d’être sur un plateau comme celui de "Dunkerque " est un apprentissage constant. Chris a une manière très particulière de ne pas contrôler les acteurs, ce qui donne une immense confiance en soi et permet d’être le plus naturel possible. Il nous permet également de ne pas sur analyser le rôle ou les situations et je me suis senti extrêmement privilégié de me trouver sur le plateau.»

Un tournage de précision et de grandeur...

- Une partie du tournage s’est déroulée sur la place où ont eu lieu les opérations militaires décrites dans le film. Pour se faire, l’équipe de production a reconstruit une portion de la digue de l’époque... mais cette dernière a été en partie détruite par une tempête!

- Certains des «little ships» (littéralement «petits bateaux») anglais qui ont aidé à l’évacuation qu’on voit dans le film sont les véritables embarcations qui avaient servi à l’époque.

- Christopher Nolan a admis avoir eu recours à un seul anachronisme dans «Dunkerque». Le nez des avions allemands est jaune, une couleur utilisée par les nazis uniquement après l’opération Dynamo. Mais c’était un moyen efficace pour le cinéaste de permettre au public de reconnaître les aéronefs ennemis en un coup d’œil.

- Afin que Hans Zimmer compose une musique de circonstance, le cinéaste lui a donné sa montre pour qu’il en enregistre le tic-tac.

- Tous les costumes ont été fabriqués. Aucune pièce de vêtement n’a été louée par Jeffrey Kurland, le costumier en chef. En effet, il avait peur de les endommager.

- Avant de tourner sur la plage de Dunkerque, il a fallu que l’équipe de production s’assure qu’il ne restait pas de mines allemandes qui auraient pu exploser au moment du tournage des scènes de bataille.

- La production a acheté un yacht de 40 pieds qui est devenu le Moonstone commandé par Dawson (Mark Rylance)!

- Pour les séquences aériennes, Christopher Nolan a placé la caméra IMAX sur l’aile des appareils.