Citoyens et commerçants en colère

Les citoyens et commerçants du quartier où se tiendra la course de la Formule E sont bien loin de partager l’enthousiasme du maire de Montréal, Denis Coderre.

Les propriétaires de magasins enclavés par les installations sont en colère parce que l’événement a des effets marqués sur leur chiffre d’affaires actuel.

Le gérant de la Poissonnerie La Mer, qui a pignon sur le boulevard René-Lévesque, se désolait d’un stationnement vide, samedi midi, «une des plus belles journées de la semaine» pour lui.

«Les gens ont beaucoup de difficultés à venir», a-t-il lancé sur les ondes de TVA Nouvelles.

«Mon poisson, il ne devient pas meilleur ou plus frais en vieillissant, il faut qu’on le vende, donc c’est sûr qu’il y a des enjeux, il y a un stress, l’information change tous les jours, on reçoit des avis aux résidents différents tous les jours, on est vraiment en train de monter une encyclopédie avec tous les avis qu’on reçoit. Tous les services ont l’air d’être un peu mêlés ou confus», a déploré François-Xavier Dehédin, qui en avait long à dire.

Par ailleurs, plusieurs questions demeurent sans réponses pour les résidents du quartier, et certains déplorent que l’organisation elle-même semble incapable de fournir l’information recherchée.

Les entraves aux déplacements, par exemple, sont à l’origine de beaucoup d’incertitude. Des personnes aux prises avec un handicap disaient se demander de quelle façon cela affectera leur transport spécialisé.

Le montage du site a débuté il y a quelques jours, et les installations seront démontées le 9 août prochain.

Quelque 750 adresses se retrouvent à l’intérieur du circuit sur lequel aucune voiture ne pourra circuler entre 6h30 et 18h30. Les piétons pourront quant à eux se rabattre sur des passerelles installées spécialement pour l’événement.

Les courses de véhicules électriques vont se dérouler les 29 et 30 juillet.