Deux morts sur les routes dans la région de Québec

Les vacances estivales débutent tragiquement pour une famille de Lévis. Pour une raison inconnue, un véhicule a foncé dans un poteau à Saint-Lambert-de-Lauzon. Le passager âgé de 21 ans est décédé, alors que le conducteur de 25 ans est dans un état critique. Les deux hommes sont originaires de Lévis et ont un lien de parenté.

«Selon les premières observations, l'alcool pourrait être en cause. Par contre, aucune hypothèse n’est écartée», a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu.

Un motocycliste de 67 ans a également perdu la vie à la suite d'une collision avec un camion lourd sur l'autoroute Charest à Québec. Une tentative de dépassement serait la cause de l'accident. Depuis le début de la saison, 13 collisions mortelles impliquant des motocyclistes sont survenues.

«La moto s'est retrouvée sous le camion lourd. L'homme a donc succombé à ses blessures», a expliqué Ann Mathieu.

Rassemblement de passionnés de motos

Ils sont justement plus de 600 motocyclistes, provenant d'un peu partout dans la province, à s'être rassemblés samedi à Québec dans le cadre du Rallye H.O.G. Les adeptes de Harley-Davidson ont expliqué leurs réalités routières.

«On est à l'air libre! On n’a pas de protection et on n'est pas attaché. C'est vraiment plus dangereux qu'en voiture», a expliqué un motocycliste.

«Il y a de plus en plus de véhicules sur les routes. À quatre roues comme à deux roues. Dès qu'il y a un manque d'expérience chez ces conducteurs, bien ça crée des difficultés», a indiqué un adepte d'Harley-Davidson.

Plus nombreux sur les routes

Selon la Société de l'Assurance Automobile du Québec (SAAQ), on comptait 54 décès en moto en 2016, alors qu'en 2015 on en dénombrait 50. Selon la moyenne des cinq dernières années, il s'agit d'une augmentation de 22 %. Les motocyclettes sont également plus nombreuses sur nos routes. La SAAQ en recensait 172 000 immatriculées en 2015. En 2016, ils en comptent 181 000, ce qui constitue une augmentation de 4,5 %.

La Sûreté du Québec rappelle aux motocyclistes l'obligation de se munir d'un casque protecteur conforme, d'être visible en portant des vêtements de couleurs claires et de redoubler de prudence aux intersections.