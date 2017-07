Faux mariages avec étudiants internationaux pour entrer au Canada

En Inde, les jeunes sont de plus en plus nombreux à s’unir avec un(e) étudiant(e) international(e) dans un faux mariage pour pouvoir émigrer en Occident. Le Canada est d’ailleurs pour eux l’une des destinations les plus prisées.

Dans les journaux indiens, des annonces témoignent de ce phénomène en pleine expansion, relate samedi le «National Post».

Le quotidien torontois rapporte une annonce typique débusquée dans le journal indien «Ajit» : «Jatt Sikh, homme, 24 ans, 5 pi 10 po, chercher femme avec IELTS (...) (certification en anglais). Vrai ou faux mariage. La famille de l’homme paie toutes les dépenses».

Généralement, ces annonces promettent que le mariage, les dépenses de voyage et les frais de scolarité seront payés par les parents déterminés à ce que leur enfant émigre.

Marier un étudiant international deviendrait ainsi la voie d’accès rapide au marché du travail et à la citoyenneté de pays comme le Canada, qui constitue une destination privilégiée. En effet, il serait le pays le plus accessible pour les étudiants étrangers. Avant de resserrer ses règles, l’Australie était également un endroit convoité.

La plus grande concentration d’étudiants internationaux au Canada se trouve dans la région de Vancouver. La Colombie-Britannique en accueille 130 000.

En échange de financer l’étudiant étranger, l’époux ou l’épouse vit au Canada, peut travailler 40 heures/semaine, et bénéficie entre autres d’une assurance médicale. Ainsi, il ou elle serait positionné(e) par la suite pour devenir résident(e) permanent(e).