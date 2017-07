Gilbert Rozon: l'histoire peu banale d'un visionnaire

Le plus grand événement de la planète lié à l’humour, le Festival Juste pour rire, fête cette année ses 35 ans. Ce rendez-vous annuel n’aurait jamais vu le jour sans la vision et les efforts d’un homme, Gilbert Rozon, qui au départ était pourtant au bord du gouffre financier!

Le parcours qui l’a mené jusque-là est d’ailleurs une étonnante histoire.

Monsieur Rozon, le Festival Juste pour rire a 35 ans. Qu’est-ce que ça vous fait?

«Je ressens beaucoup de satisfaction, mais en même temps, d’une certaine façon, je n’y crois pas. Il y a eu des périodes où le festival a été à la mode, puis d’autres où il a été critiqué, puis ça revient à la mode... Je suis satisfait du fait qu’on ait réussi à durer. Je dois dire aussi que tout ça vient avec une certaine anxiété. Pour rester numéro un, il faut toujours se remettre en question. Ça représente du travail et encore du travail.»

Vous avez grandi dans une famille de sept enfants dans le petit village de Saint-André-d’Argenteuil, et vos parents étaient de fervents catholiques. De quelle façon cela vous a-t-il influencé?

«Je n’ai jamais eu l’impression de baigner dans la religion. J’étais plutôt encouragé à être un libre-penseur, et aussi à faire le bien. Ça m’a aussi inculqué des principes, comme marcher droit, partager. Bref, ça m’a apporté un code de conduite et j’ai essayé d’en tirer le meilleur.»

Est-ce aussi ce qui a fait de vous un travailleur infatigable?

«Oui, c’est probablement la source de mon amour du travail. Le travail, pour moi, c’est sain. Je me lève le matin, j’ai envie de travailler, et je joue pour gagner. Bien sûr, c’est aussi essentiel d’avoir un travail qu’on aime. À 14 ans, vous avez été fossoyeur dans votre village. C’est très curieux d’être confronté à cette réalité. On doit faire face à ses peurs, en pleine nuit. En même temps, je suis très content d’avoir été fossoyeur. Ça m’a permis de me rendre compte que la peur et le rire sont très proches. En fait, 99 % du temps, quand on s’aperçoit qu’on a peur pour rien, on éclate de rire. De la même façon, quand un enfant a une grosse peur qui n’est pas justifiée, son réflexe est de rire.»

Lorsque vous êtes parti de votre village pour aller étudier au cégep du Vieux-Montréal, au début des années 1970, ç’a dû être un choc?

«Je me rappelle d’avoir écouté beaucoup de musique, l’album ¨Sgt. Pepper’s¨ entre autres. Avec mes études et mes autres activités (il organisait des spectacles et des tournées de théâtre), je n’avais pas une minute de ¨break¨, mais d’être en contact avec toute l’effervescence culturelle, toute la créativité à cette époque - Charlebois, Harmonium et tout ça -, a été très révélateur. Sur le plan social, on pense aussi, entre autres, à la Guerre du Vietnam et la confrontation générationnelle.»

Vous avez aussi fait votre droit pour répondre au désir de votre père...

«Oui, mon père était un héros, alors je suis entré en droit et j’ai complété ma formation. Ça m’a apporté beaucoup de connaissances, de culture, et aussi, ça m’a donné une méthode. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis assis avec mon père et il a sorti le scotch. Je lui ai dit: ¨J’ai été capable de faire ça, mais maintenant, il y a autre chose que je dois faire.¨ Il m’a répondu: ¨Fair enough!¨»

Le premier grand rassemblement culturel que vous avez organisé a été La Grande Virée, en 1980, à Lachute. Le succès a été énorme les deux premières années, puis vous avez déménagé l’événement à Pointe-aux-Trembles. Ç’a été un échec retentissant et vous vous êtes retrouvé avec une dette d’un million de dollars. Comment avez-vous vécu cela?

«Je ne me sentais pas bien. Heureusement que j’étais jeune. J’ai vécu une période de 14 mois où je mangeais du beurre de pinottes et où j’avais de la difficulté à payer mon loyer. Ç’a été aussi des mois d’ivresse, à faire le party pour oublier. Pourtant, je voulais continuer. C’est ainsi que je me suis retrouvé à être hébergé chez un ami à la campagne et que j’ai eu l’idée d’un festival qui combinerait danse, opéra, théâtre et chanson... Mais quelque chose ne marchait pas dans la forme. Puis l’idée de mettre l’humour de l’avant s’est imposée tout d’un coup. Tout s’est enchaîné à pleine vitesse et je suis allé voir mes banquiers.»

Ça n’a pas dû être évident de les convaincre.

«Je leur ai dit que j’avais besoin de 500 000 $, sinon, je ne pourrais pas leur rembourser les 450 000 $ que je leur devais encore. J’ai réussi à les convaincre que j’étais assis sur quelque chose de bon, quoiqu’un peu acrobatique, et qu’en tant qu’entrepreneur, ils devaient m’aider.»

Quels sont, selon vous, les éléments et les qualités qui ont fait de vous l’homme d’affaires que vous êtes aujourd’hui?

«J’ai reçu beaucoup d’amour de mes parents et j’ai la chance d’avoir une bonne santé. Ça prend aussi un peu d’intelligence et surtout de la détermination - il ne faut jamais lâcher.»

Y a-t-il des choses que vous aimeriez changer dans votre personnalité?

«Je dois avouer qu’il y a des choses que j’aimerais améliorer. Je suis très anxieux. J’ai souvent peur de mal faire. Et je regrette certaines erreurs. J’aimerais aussi atténuer mon côté sarcastique et moins souffrir du syndrome de l’imposteur.»

À quoi peut-on s’attendre pour les 35 prochaines années?

«J’ai l’impression qu’il me reste tant de choses à faire! J’ai plein d’idées... Le seul problème, c’est ma capacité à les réaliser. Mais, oui, je sens que j’ai une oeuvre à compléter.»