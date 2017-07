«J’ai essayé de le remonter pendant 20 minutes»

Une baignade a tourné au cauchemar, samedi, aux écluses du canal Soulanges, à Pointe-aux-Cascades, en Montérégie, quand un homme a sombré dans les eaux.

«L’homme a sauté à l’eau et n’est jamais remonté», a confié Carl-Normand Houle, qui a contacté l'équipe de TVA Nouvelles sur Facebook.

Selon M. Houle, l’individu et son ami faisaient des sauts en duo, dans «l’eau calme, avec presque aucun courant», quand un des deux a demandé de l’aide.

Sans attendre, en voyant l’homme en détresse, le plaisancier a couru et sauté à l’eau pour aider l’ami du baigneur en détresse.

«Son ami a essayé de l'attraper, mais il l'entraînait vers le fond il a dû le lâcher», a raconté le témoin qui se baignait avec ses amis dans ce secteur.

«J’ai essayé de le remonter pendent 20 minutes, mais je ne l’ai jamais retrouvé», a ajouté le citoyen, impuissant. Même avec des lunettes de plongée, Carl-Normand Houle ne pouvait pas retrouver le baigneur disparu.

«Son ami n'avait pas l'air de réaliser ce qui s'était passé ni même ce qui se passait», a conclu le témoin, toujours sous le choc, quelques heures après le drame.

La Garde côtière canadienne et les services d’incendie de Pointe-des-Cascades et de Pincourt sont en déploiement dans le but de retrouver l'homme qui manque à l’appel.