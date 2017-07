«J'ai un côté casse-cou assez fort» - Rémi-Pierre Paquin

Cet été, Rémi-Pierre Paquin se lance dans une folle quête, celle de l’aventurier Frédéric Dion, qui a traversé en solitaire l’Antarctique. Alors que les vacanciers profiteront des doux rayons du soleil, Rémi-Pierre, lui, affrontera seul sur la scène de la Maison de la culture de Shawinigan le blizzard d’«Antarctique solo».

Rémi-Pierre, qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer dans l’aventure théâtrale d’«Antarctique solo»?

«J’ai un côté assez inconscient pour ce genre de projet. C’est la première fois qu’on m’offrait de «porter» un spectacle solo, et j’ai d’abord vu le côté positif de ce beau défi. C’était peut-être un peu naïf...»

Connaissais-tu les exploits de Frédéric Dion avant de l’interpréter?

Oui, je suivais ses aventures avec intérêt grâce à mon père qui était passionné par ses expéditions. Sa quête en Antarctique a été un sujet de discussion récurrent entre mon père et moi. Nous gagions même que les Russes finiraient par aller le chercher.»

As-tu l’âme d’un aventurier toi aussi?

«J’ai un côté casse-cou assez fort depuis que je suis tout jeune. Si quelqu’un me dit: ¨Tu n’es pas «game» de faire ça¨, il y a de fortes chances que je lui prouve le contraire à mes risques et périls. Quand je ne tourne pas, j’adore partir en expédition de planche à neige ou de motoneige sur des sentiers non damés en Colombie-Britannique.»

Dans la pièce, Frédéric perd son traîneau et se retrouve devant rien. As-tu déjà vécu une situation où ta survie était menacée?

«Je me suis déjà perdu lors d’une expédition de motoneige dans les Rocheuses. J’ai finalement retrouvé mon chemin quelques minutes à peine avant que le soleil se couche. Il était temps, car là-bas, quand la nuit tombe, on ne peut plus avancer sans risquer de tomber dans un ravin et d’en mourir. J’étais résigné à devoir me construire un campement de brousse pour essayer de survivre à la nuit. J’ai eu très peur.»

Comment réagis-tu en situation de danger?

«Je demeure assez calme. Être naïf n’a pas que des désavantages, puisque j’ai toujours le sentiment profond que je vais m’en sortir. De toute manière, paniquer n’est pas la chose à faire, puisque ça embrouille les pensées et que ça empêche de trouver de bonnes solutions pour se sortir du pétrin.»

Irais-tu jusqu’à suivre les traces de Frédéric dans la vraie vie?

«Non; c’est la solitude qui m’effraie le plus dans ce qu’il accomplit. Quand je pars en expédition, je ne suis jamais seul, je suis un gars d’équipe. Tout peut t’arriver lorsque tu es seul et que tu te blesses.»

Tu joues à Shawinigan, dans ton patelin natal. Es-tu encore beaucoup attaché à la Mauricie?

«Oui, j’ai un chalet à Saint-Jean-des-Piles près de mes frères, de mon père et de mes amis d’enfance. J’aime beaucoup Montréal, mais j’ai besoin de la campagne pour retrouver mon équilibre. Je me ressource en forêt en faisant du quatre-roues ou de la motoneige.»

Les tiens assisteront sûrement à la pièce. Est-ce que ça te donne le trac?

«Je suis tellement nerveux! Imaginez-vous que mes oncles, mes tantes et mes amis ont décidé de venir me voir tous le même soir, remplissant ainsi une salle au complet. Dès que je vais lever les yeux sur la foule, je vais croiser un regard connu.»

L’hiver dernier, tu as eu la tristesse de perdre ta maman. Comment appréhendes-tu son absence, ce soir-là?

«Je joue dans la même salle où nous avons fait une cérémonie à la suite de son décès. J’ai le sentiment qu’elle sera là pour m’aider.»

Tu as raconté à la radio comment ta mère a vécu ses derniers instants, entourée des siens. Où en es-tu avec ton deuil?

«Elle est tellement partie d’une belle façon que ça m’aide à faire mon deuil. Je me raccroche à tous les beaux moments que j’ai pu vivre avec elle et à la chance que j’ai eue de l’avoir comme mère. Malgré tout, son absence se fait constamment sentir: aux anniversaires quand elle n’appelle pas, quand je fais certaines recettes pour lesquelles je l’appelais à tout coup auparavant... Aujourd’hui, je me lance. J’y vais par essais et erreurs.»

Nous faisons cette entrevue chez toi, au Trèfle, une taverne irlandaise de Montréal dont tu es propriétaire. Comment vis-tu la conciliation entre ton métier d’acteur et ton rôle d’homme d’affaires?

«Le monde des affaires, ça fait partie de moi. Mon père avait une entreprise de radiocommunication, que mes frères ont reprise. J’ai grandi avec les notions de l’entrepreneuriat. C’est naturel pour moi. En plus, j’adore cet endroit. Si Le Trèfle n’était pas à moi, j’y viendrais comme client. Dans la prochaine année, mes partenaires et moi allons ouvrir deux autres tavernes, l’une à Verdun et l’autre à Limoilou, à Québec.»

Un autre qui aimerait bien être client du Trèfle, c’est sûrement ton personnage deBidou Laloge dans «Les pays d’en haut»! Est-ce que jouer ce fêtard notoire a changé la perception des gens à ton endroit?

«Oui, maintenant les gens m’abordent sans trop savoir s’ils doivent me faire un bec en pincettes ou me gifler. C’est très drôle! D’un autre côté, tout le monde aime bien détester des personnages à la télévision.»

Pourquoi aimes-tu interpréter ce cher Bidou?

«Il sème la pagaille partout où il va. Plusieurs personnages dans les fictions réagissent à l’action, tandis que Bidou, lui, en est à l’origine. Moi qui suis un admirateur des westerns, je suis comblé par ce rôle. En une journée de tournage, je me retrouve à tirer du fusil et à me promener en carriole. J’adore ça!»

Tu es porte-parole d’À nous la rue!, le volet théâtre de rue des fêtes du 375e de Montréal. À quoi peut-on s’attendre?

«Jusqu’au 30 juillet, Montréal met le paquet avec 800 représentations de théâtre de rue données par plus de 50 compagnies, dont 33 sont des groupes majeurs à l’international. Le spectacle de clôture, ¨Place des anges¨, sera particulièrement beau. Des anges volant sur des tyroliennes lanceront des millions de plumes sur les gens réunis au Quartier des spectacles. Les petits et les grands seront émerveillés.»