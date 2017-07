«Je suis plus en forme que je ne l'ai jamais été» - Luce Dufault

Pour une quatrième année, Luce Dufault a enfourché son vélo pour une bonne cause, en tant que porte-parole du Tour CIBC Charles-Bruneau. Ainsi les 6 et 7 juillet dernier, elle a pédalé pas moins de 317 kilomètres, de Gatineau à Boucherville, en passant par Salaberry-de-Valleyfield.

Encore sous l’adrénaline, la chanteuse nous a parlé de son périple quelques minutes après avoir franchi le fil d’arrivée.

Pas moins de 317 kilomètres plus tard, Luce Dufault arrivait au parc de la Mairie, à Boucherville. Même si elle a dit ne plus vouloir embarquer sur son vélo pendant une semaine, elle n’était pas peu fière d’avoir participé à la

22e édition de ce tour au profit de la Fondation Charles-Bruneau, qui vient en aide aux enfants atteints d’un cancer.

C’est après que Pierre Bruneau lui a demandé d’être porte-parole avec Alexandre Dubé, journaliste à «Salut, bonjour!» que la chanteuse a commencé à s’impliquer dans le Tour CIBC Charles-Bruneau, il y a quatre ans.

«Une fois qu’on voit les changements que ça apporte aux enfants et à leur famille, on continue.»

Si aujourd’hui elle admet courir plus que faire du vélo, Luce Dufault est tout de même une habituée de cet événement.

«C’est la quatrième fois que je fais le Tour CIBC Charles-Bruneau, alors je sais à quoi m’attendre. Je sais que c’est important de manger et de boire beaucoup quand on roule parce que, sinon, on se vide complètement. On apprend avec l’âge, le temps et les fois qu’on le fait.»

Dame Nature était au rendez-vous pour le parcours auquel elle a participé, celui de la solidarité - et on peut dire qu’il portait très bien son nom!

«Il y a beaucoup de solidarité sur le parcours, parce qu’il y a des moments où on n’en peut plus. Tout le monde passe par là, surtout quand c’est la première fois. On ne sait pas à quoi s’attendre. C’est là qu’on voit la solidarité qu’il y a, lorsque certains repartent vers l’arrière pour aider quelqu’un en le poussant dans le dos afin de lui faire monter une côte. C’est très beau à voir. Il y a aussi les enfants-héros qui nous suivent sur le parcours. Certains sont malades et d’autres, guéris, alors on est toujours ramenés à la raison qui fait qu’on est là à pédaler.»

La chanteuse était d’ailleurs avec l’autre porte-parole du parcours, Alexandre Dubé.

«Ce n’était pas toujours évident pour lui, parce qu’il était aussi à ¨Salut, bonjour!¨. On a eu beaucoup de plaisir. Au fil des ans, on revoit beaucoup les mêmes figures, mais il y a aussi beaucoup de nouveau cette année. C’est le fun de revoir le monde. C’est un beau ¨trip¨ à faire et c’est pour une belle cause!»

Sa fille sur ses traces?

Son conjoint, Jean-Marie Zucchini, et leur fille, Lunou, 21 ans, étaient présents au fil d’arrivée. On a pu voir cette dernière chanter avec Luce lors d’«En direct de l’univers: spéciale du jour de l’An», le 31 décembre dernier. La reverra-t-on

chanter?

«Je ne sais pas... c’est quelque chose qui l’intéresse. Pas nécessairement ce que je fais, mais les arts en général l’intéresse. On verra ce qu’elle voudra faire. Je l’encourage à suivre ses rêves et à faire ce qu’elle a envie de faire; après ça, tout ça lui appartient.»

Son fils, Mika, a 16 ans. «Il vient de terminer sa quatrième secondaire. C’est un beau garçon adorable qui est encore dans les jupes de sa mère, et ça me plaît beaucoup! J’en profite, parce que ça change vite.»

À savoir s’il a un intérêt pour les arts, la chanteuse répond: «Pas encore, mais je

ne le sais pas. À cet âge-là, ils s’intéressent à toutes sortes de choses.»

En août 2016, Luce Dufault a eu 50 ans. «Je le vis très bien. Je n’ai pas de problème avec ça. Je ne me sens pas plus vieille qu’à 40 ans. Je pense que je suis plus en forme que je ne l’ai jamais été.»

Côté projets, l’artiste est bien occupée. «Je prépare un nouvel album, dont la sortie est prévue... quand il sera prêt! (rires) J’ai quelques spectacles cet été et il y a aussi la tournée de spectacles avec Marie-Élaine Thibert, Marie-Michèle Desrosiers et Martine St-Clair qui commencera au début de 2018.»