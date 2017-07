«Je veux m'assumer davantage» - Philippe Laprise

Philippe Laprise se prépare à animer son deuxième Gala Vidéotron Juste pour rire. Un projet parmi tant d’autres pour l’artiste qui est présentement en rodage de son troisième one man show, qui verra le jour en 2018. L’humoriste nous donne de ses nouvelles.

C’est en compagnie de Philippe Bond, de Korine Côté, de P-A Méthot et de Jean-Marc Parent, entre autres, que Philippe Laprise montera sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le 22 juillet. L’humoriste pilotera le Gala Vidéotron Juste raconteurs, au cours duquel ses invités et lui raconteront des anecdotes aussi exagérées que divertissantes.

«C’est vraiment un spectacle tout en simplicité, sans décor ni costumes. On voulait vraiment mettre l’accent sur le talent de raconteur de chacun. En plus de faire le numéro d’ouverture, je vais raconter de courtes anecdotes entre chaque numéro. J’ai toujours beaucoup de plaisir à animer ce genre de gala. Dans notre métier, nous avons rarement la chance de travailler en gang; on passe toute la journée ensemble et ça fait du bien. C’est toujours un défi à animer, mais je ne suis pas nerveux. Je vais vraiment m’amuser avec mes chums.»

Un troisième spectacle en chantier

Philippe Laprise doit donc prendre une courte pause de sa tournée «Entre 2 shows», qu’il présente actuellement dans certaines régions du Québec. Comme l’indique son titre, ce spectacle fait le pont entre le deuxième one man show de l’humoriste et son prochain, qui sera lancé en 2018.

«C’est vraiment un spectacle de rodage; une sorte de laboratoire. Je teste des numéros pour mon prochain show. C’est une expérience différente d’un one man show. Je tire dans toutes les directions et j’essaie plein de

choses différentes. J’évalue ce qui fonctionne bien et il m’arrive même de demander directement l’opinion du public. Ce genre de rodage m’aide beaucoup à trouver le thème de mon prochain show et les sujets que j’aborderai. Je sais déjà que mon spectacle sera beaucoup centré sur l’homme derrière l’humoriste. Pas le père de famille ni le mari, mais l’homme de 41 ans qui a envie de dire ce qu’il pense. Je veux m’assumer davantage dans ce que je suis comme personne.»

Un mentor pour sa fille

Dernièrement, Philippe a tourné des capsules pour la version télévisée de son gala Juste pour rire, en compagnie de sa fille de 10 ans, Jolianne. C’était la première fois qu’il travaillait avec sa fille aînée, qui s’est découvert un intérêt pour la caméra lorsqu’elle a participé au segment «Le temps d’un cornet», à l’émission «En mode Salvail».

«Jolianne est inscrite dans une agence de casting et elle aime beaucoup jouer. Je l’encourage, mais je lui ai dit qu’elle devait faire ça parce qu’elle aimait vraiment ça, et non parce qu’elle voulait faire le même métier que moi. J’aime travailler avec elle parce que je peux l’encadrer là-dedans. Elle a seulement 10 ans et c’est un métier difficile, donc le fait d’être avec elle sur le plateau me permet de la conseiller et de l’aider. Et j’admets que, quand je suis là, l’équipe de production est plus douce avec elle. (rires)»

Des projets plein la tête

Les prochains mois seront assez occupés pour Philippe, qui travaille actuellement à l’écriture d’une première série de fiction.

«Il n’y a toujours rien d’officiel, mais c’est un projet qui pourrait voir le jour prochainement. Je suis très confiant. Je vais aussi lancer mon site internet bientôt. J’ai le goût de m’amuser et d’avoir ma propre plateforme où je peux publier tout ce que je veux, que ce soit des vidéos ou des textes.»

L’artiste prendra toutefois une pause de toutes ses activités professionnelles à la fin juillet pour prendre des vacances en famille.

«On va sûrement aller passer une semaine à Cancún; c’est un endroit qu’on aime beaucoup. Et j’aimerais aussi faire un voyage de quatre ou cinq jours à vélo. C’est vraiment devenu une passion pour moi. J’ai le goût de bouger et de me dépasser. Je veux être en santé pendant encore au moins 45 ans pour pouvoir faire 12 autres spectacles minimum. (rires)»