«La vie m'a toujours mise sur le bon chemin» - Sarah Dagenais-Hakim

Si plusieurs l’ont découverte dans «Victor Lessard», Sarah Dagenais-Hakim roule sa bosse depuis déjà quelques années. Auteure-compositrice-interprète et comédienne, l’artiste vogue entre ses deux passions et ne fait que commencer à réaliser ses rêves. Rencontre avec une grande passionnée qui a récemment décidé de s’assumer.

Sarah Dagenais-Hakim a commencé à un très jeune âge à manifester un intérêt pour les arts. Ses plus vieux souvenirs remontent à l’école primaire alors qu’elle chantait devant ses amis et montait des pièces de théâtre à partir d’histoires qu’elle avait inventées.

Toutefois, jusqu’à l’âge adulte, Sarah n’avait pas l’impression de venir d’une famille d’artistes.

«J’ai été élevée à Montréal par une mère célibataire qui m’a eue très jeune et qui n’est pas vraiment une artiste. Mon père est marocain; je l’ai connu seulement une fois rendue à l’âge l’adulte. Il est architecte et il a une autre fille qui étudie en littérature, et un fils qui a fait des études en médecine, mais qui est aussi un très bon guitariste. J’ai donc l’impression que mes gènes artistiques viennent du côté de mon père.»

Une grande passionnée

Si elle a toujours rêvé de devenir comédienne, c’est d’abord du côté du chant que Sarah a percé. Celle qui chantait dans les bars depuis plusieurs années pensait prendre la bonne décision lorsqu’elle a entamé des études en théâtre musical, mais elle a finalement abandonné le programme pour s’inscrire en jazz à l’Université Concordia.

Mais une fois de plus, ce domaine d’études ne la rendait pas heureuse.

«Je suis une fille très intuitive, qui prend souvent des décisions sur un coup de tête. Je savais depuis longtemps que je voulais être comédienne, mais ce rêve me paraissait inaccessible. À la fin de ma première année en musique, j’ai toutefois décidé de vaincre ma peur et de suivre mon instinct en passant des auditions pour les programmes de théâtre. Deux mois plus tard, j’étais acceptée à l’UQAM. Je prends des risques, mais la vie m’a toujours mise sur le bon chemin. Ne me demandez toutefois pas de choisir entre le chant et le jeu: ce sont deux grandes passions, et je serais incapable de faire un choix.»

Un cadeau du ciel

À la fin de ses études, Sarah a rapidement décroché des rôles et s’est retrouvée sur le plateau de «30 vies», où elle interprétait l’amoureuse du personnage de Guillaume Lemay-Thivierge. Cette expérience dans une quotidienne, qu’elle compare à «l’école militaire», l’a bien préparée pour les rôles qui ont suivi, notamment dans «Lance et compte» et «Blue Moon».

Celle qui interprète actuellement l’enquêtrice Nadja Fernandez dans «Victor Lessard» admet qu’elle est chanceuse. «Ce personnage est un vrai cadeau! Je suis consciente de ma chance et je suis vraiment reconnaissante.»

Dernièrement, elle a réalisé un rêve de petite fille en obtenant un premier rôle comique dans la seconde saison de «Catastrophe». «Je joue une Espagnole au tempérament très coloré. J’ai eu énormément de plaisir durant le tournage. Je suis une fille qui ne se prend vraiment pas au sérieux et j’avais toujours rêvé de jouer dans une comédie. Je vis une très belle période sur le plan professionnel et j’en suis très heureuse.»

Une artiste assumée

Sarah, qui travaille aussi à l’écriture d’une série télévisée, avoue qu’elle a mis du temps avant de s’assumer complètement en tant qu’artiste.

«J’ai longtemps souffert du syndrome de l’imposteur. Mais j’ai réalisé que je ne faisais que m’étouffer et me nuire. J’ai toujours été très dure envers moi-même, mais c’est terminé. J’ai décidé de m’assumer totalement et de réaliser mes rêves. Je suis rendue là.»

Cet été, elle tournera la seconde saison de «Victor Lessard», en plus de travailler sur son premier album. «C’est un long processus parce que je fais tout moi-même. Si tout va bien, j’aimerais lancer un EP en 2018.»

Une belle-mère aimante

Amoureuse depuis plus d’un an et demi, Sarah ne sait toujours pas si elle veut des enfants.

«Mon chum a un petit gars de huit ans avec qui j’ai une super relation. Je crois être une belle-mère cool et gentille. Mais personnellement, je ne suis pas encore absolument certaine si je veux des enfants. J’ai une passion tellement forte pour mon métier et il y a tellement de choses que je veux réaliser! Si j’ai des enfants, ça ne sera pas avant plusieurs années.»