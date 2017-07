Les fans de Harley convergent dans la capitale

Des centaines de propriétaires de Harley-Davidson sont réunis tout le week-end à Québec, à l’occasion d’un grand rassemblement annuel qui coïncide avec le 100e anniversaire de l’entreprise au Canada.

L’événement, qui se déroule dans une région différente du Québec chaque année, ne s’était pas tenu dans la capitale depuis 2008.

Environ 600 motocyclistes provenant de partout en province, mais aussi de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et même des États-Unis, sont attendus aujourd’hui au Rallye H.O.G 2017, chez Prémont Harley-Davidson.

«C’est toujours festif, explique le directeur des ventes de la succursale du boulevard Pierre-Bertrand, Alain Boutet. Chez Harley, les propriétaires ont le sentiment de faire partie d’une famille. Ça permet d’avoir une rencontre et de pouvoir échanger à travers des activités», précise celui qui s’attend aussi à faire des affaires d’or ce week-end.

Découvrir la région

Le rassemblement sera notamment une occasion de faire découvrir la grande région de Québec à tout ce beau monde, alors que des randonnées guidées et non guidées sont organisées aujourd’hui.

«La fraternité» qui se dégage de ces événements est toujours bien spéciale, souligne la directrice de H.O.G Chapitre de Québec, Nancy Hébert, qui souhaite balayer les préjugés qui peuvent persister sur elle et ses pairs.

«On n’est pas des criminels»

«On n’est pas une gang de criminels, on est des motocyclistes qui conduisent des Harley et qui ont une même passion. On est comme tout le monde», a-t-elle exprimé.

Parmi les centaines de motocyclistes présents, plusieurs participeront également, la semaine prochaine à Ottawa, à l’événement national, qui soulignera en grande pompe les anniversaires simultanés du 150e de la Confédération et du 100e de Harley-Davidson au pays.

Rallye H.O.G 2017 Québec (vendredi, samedi et dimanche)

- 600 motocyclistes attendus chez Prémont Harley-Davidson

- Plusieurs activités, dont des randonnées dans la région

- Des retombées économiques de centaines de milliers de dollars