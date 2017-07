L’immigration illégale au Canada en six questions

Quatre migrants sont arrivés cette semaine dans le Port de Montréal cachés dans un conteneur, et des dizaines de personnes traversent illégalement la frontière terrestre pour demander refuge au pays.

La porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada, Camille Habel, a résumé la situation lors de son passage au «Québec matin», sur LCN.

Quelles procédures sont prévues à l’arrivée des immigrants?

«Que les gens arrivent par voie terrestre ou par voie maritime, c’est une entrée illégale. Pour la GRC, pour l’ASFC [Agence des services frontaliers du Canada], c’est traité de la même façon. On s’assure en premier lieu que les gens sont bien traités, si ce sont des gens qui ont besoin de soins hospitaliers. Ensuite, selon nos mandats respectifs, l’ASFC fait son travail et nous aussi.»

Est-ce que les immigrants illégaux ont droit à un traitement différent?

«Qu’on arrive légalement ou illégalement au Canada, les demandes de statuts sont traitées de la même façon. Du côté de la GRC, on s’assure que les gens qui arrivent ne sont pas une menace à notre sécurité nationale. On s’assure qu’il n’y a pas de lien avec le crime organisé, si les gens arrivent avec des enfants, on s’assure que c’est bien les leurs. On ne veut pas qu’il y ait de traite de personne. Une fois qu’on est assuré que ces gens-là ne sont pas une menace pour le Canada, l’ASFC les prend en charge. Le processus d’immigration commence.»

On n’avait pas vu d’immigrants arriver dans des conteneurs depuis 2008. Est-ce qu’on s’attend à une reprise de ce genre d’immigration?

«On ne peut pas vraiment confirmer [si c’est une tendance] pour le moment. Il y a trop d’informations qui manquent. Est-ce que c’est quatre personnes qui connaissaient une personne au port de départ? Est-ce que c’est un réseau? Est-ce que c’est du trafic humain? Ce sont des choses sur lesquelles il faut enquêter plus pour le savoir exactement.»

On a vu dans la dernière année une hausse du nombre de réfugiés. Quelle a été la situation pour le printemps?

«Il y a eu une légère baisse d’avril à mai, s’une centaine de personnes, pour une augmentation d’un peu plus de 200 en juin. Ça s’équivaut, et ça continue à augmenter.»

De quels pays proviennent ces immigrants?

«En ce moment, on voit vraiment des gens de partout dans le monde. Il y a des gens de tous les continents qui traversent illégalement.»

Pourquoi utilisent-ils tous sensiblement le même trajet?

«Il y a des réseaux de partage d’information, que ce soit les réseaux sociaux, internet via des sites. On nous dit que dans les pays d’origine, l’information se partage sur la meilleure façon d’arriver au Canada le plus rapidement possible.»