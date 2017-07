«Ma loute»: bizarre, vous avez dit bizarre?

La nouvelle offrande du français Bruno Dumont («La vie de Jésus») déroute considérablement.

«Ma loute» se situe au début du siècle dernier, dans les années 1910, au bord de la mer. Les premières minutes nous plongent dans le quotidien d’une famille de pêcheurs, ramasseurs de coquillages, en se concentrant sur Ma loute Brufort (Brandon Lavieville), le fils aîné de L’Éternel (Thierry Lavieville) et de sa femme (Caroline Carbonnier).

La famille bourgeoise, composée d’André Van Peteghem (Fabrice Luchini), d’Isabelle Van Peteghem (Valeria Bruni Tedeschi) et de leurs deux filles, Gaby (Lauréna Thellier) et Blanche (Manon Royère), débarque alors, s’extasiant comme il se doit de la beauté rustique des lieux. Viennent ensuite Billie Van Peteghem (Ralph), fille d’Aude (Juliette Binoche), sœur d’André.

Ces deux familles ne tardent pas à se retrouver mêlées à l’enquête de l'inspecteur Machin (Didier Despres) et de son adjoint Malfoy (Cyril Rigaux), duo au physique de Laurel et Hardy, qui se penchent sur d’étranges disparitions... qui ont sûrement quelque chose à voir avec les Brufort, dont le cannibalisme est rapidement révélé aux spectateurs sous la forme d’une marmite de morceaux humains nappés de sang rouge framboise.

Tout est décalé dans ce long métrage de 122 minutes écrit et réalisé par Bruno Dumont, présenté en compétition officielle du Festival de Cannes en 2016 et nommé aux César la même année, sans toutefois, remporter le moindre prix. L’humour en est un de critique sociale et d’absurde, ne générant donc pas de rires.

Les névroses des Van Peteghem, l’attraction entre Billie et Ma loute ainsi que le décalage des situations ne parviennent jamais à convaincre malgré une facture visuelle de qualité. Est-ce parce qu’on se sent décidément trop étranger à cet univers imaginaire? Est-ce parce que le décalage ne permet jamais de créer un lien avec les protagonistes? Cela n’empêche toutefois pas de savourer certaines répliques (même si Fabrice Luchini finit par trop en faire), les décors superbes et les costumes d’époque.

Mais est-ce vraiment suffisant pour un déplacement en salle?

Note: 2,5 sur 5