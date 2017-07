La 20e parade des jumeaux avait lieu samedi à Montréal.

À chaque édition, un thème différent est proposé, la «Fiesta Latina» était celui de cette année.

Le départ a été donné à 16 heures à la Place des Festivals, au coin des rues Maisonneuve et Jeanne-Mance. On comptait les jumeaux par centaines, mais les triplets et les quadruplets étaient aussi invités.

Ce défilé a lieu chaque année dans le cadre du Festival Juste pour Rire.