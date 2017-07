Motocyclistes sur les routes: la SQ appelle à la vigilance

La Sûreté du Québec (SQ) appelle les Québécois à la vigilance sur les routes et rappelle certains conseils de sécurité aux motocyclistes.

Durant les vacances de la construction, les motocyclistes sont plus nombreux à circuler sur les routes. Ces derniers sont les plus vulnérables, puisqu’ils sont moins visibles et bénéficient de peu de protection.

Depuis le début de la saison, les motocyclistes ont été impliqués dans 13 collisions mortelles survenues sur le réseau routier desservi par la SQ.

Pour réduire les risques de collisions qui peuvent causer de graves blessures ou des décès, la SQ rappelle certaines précautions: «Se munir d’un casque protecteur conforme aux normes de fabrication en vigueur et correctement attaché. S’assurer d’être visible en portant des vêtements de couleurs claires qui assurent une protection en cas d’impact et en vérifiant que vos phares fonctionnent. Redoubler de vigilance aux intersections».

Aussi, la SQ invite les automobilistes à être vigilants auprès de ces conducteurs vulnérables, notamment en vérifiant leur angle mort avant de faire une quelconque manœuvre, ou en adaptant sa conduite afin de mieux estimer la vitesse d’approche d’un motocycliste.