Quel est ton ADN?

Cette année, les galas présentés lors du festival Juste pour rire tourneront autour du thème L’ADN de l’humour. On a donc demandé à quelques humoristes de nous dévoiler quels traits de personnalité composent leur ADN.

Virginie Fortin

«J’ai, dans mon ADN, le plaisir de jouer et de faire de la scène. Ça vient de mon père (Bernard Fortin), qui est comédien. C’est mon métier, et c’est une belle chose à avoir dans son ADN!»

Patrick Groulx

«J’ai en moi le plaisir de faire de l’humour, de faire rire et de monter sur une scène, et je pense que c’est une belle chose. J’espère que mes enfants hériteront au moins de mon sens de l’humour! L’ambition et le respect des autres sont aussi des valeurs auxquelles je tiens, et je trouve très important de les léguer à mes enfants.»

Rachid Badouri

«J’ai hérité du sens de l’humour de mon père, qui, lui, en a hérité de son grand-père . Ça m’a tellement sauvé dans différentes situations... J’ai même décidé d’en faire mon métier! C’est certain que je souhaite pouvoir léguer ça à ma progéniture à mon tour.»

Véronique Claveau

«J’aimerais que notre enfant reçoive en legs notre sens de l’humour et notre côté positif et sociable, à Bryan et à moi. Nous aimons la vie, et j’espère que notre enfant l’aimera aussi», a dit Véronique, qui doit accoucher de son premier enfant en septembre.

Léane Labrèche-Dor

«Je viens d’une famille aimante, gentille et généreuse, et je pense que c’est un beau legs à laisser à nos enfants.»

Réal Béland

«Quand j’étais petit, j’allais dans les coulisses et je regardais mon père (l’humoriste Réal Béland, du duo Ti-Gus et Ti-Mousse) sur scène. J’ai la chance d’avoir ce goût de faire rire, cette envie d’être un comique. Je suis bien heureux de suivre les traces de mon père.