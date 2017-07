Un homme se mesure à un grizzli sur une plage

Les vacances à la plage d’un quinquagénaire ont tourné au cauchemar lors d’une balade à Brown Island, sur la côte de la Colombie-Britannique, où se trouvait par hasard un grizzli.

Après quelques minutes de marche, Randal Warnock a aperçu un ours sur son chemin.

«J’ai entendu un bruit derrière moi, comme un craquement provenant des buissons. L’ours en est sorti à toute vitesse et a foncé sur moi», a expliqué l’homme de 57 ans en entrevue au «Vancouver Sun», vendredi, quatre jours après les événements.

L’ours s’est d’abord attaqué aux jambes de M. Warnock, mordant ses genoux et réduisant ses jeans en lambeaux.

«J’ai essayé d’attraper mon couteau dans ma poche arrière, mais je l’ai échappé, car il me secouait et j’étais en déséquilibre (...). Je me disais que je devais me battre», a-t-il expliqué.

M. Warnock a ensuite frappé l’ours sur le nez, ce qui l’a fait reculer.

«Il regardait mes jambes (...). Il bougeait sa tête et semblait vouloir bondir sur moi. J’ai pris une bûche pour lui lancer à la tête, mais elle a glissé et est tombée entre nous deux. Il s’est alors tourné et s’est sauvé vers les buissons.»

M. Warnock s’est ensuite fait des bandages aux genoux et s’est rendu à l’hôpital le plus proche. Ses blessures ont nécessité 30 points de suture.