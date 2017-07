Une femme réutilise des uniformes de policiers de façon originale

La femme d’un policier aux États-Unis utilise les anciens uniformes de la police pour aider des enfants qui ont vécu des situations traumatisantes.

«L’idée m’est venue juste comme ça, pourquoi on ne ferait pas des ours en peluche pour les enfants avec un petit quelque chose de spécial», lance Eva Gray.

«J’utilise presque l’uniforme au complet», ajoute-t-elle.

Les pantalons sont utilisés pour faire le corps des ours, les chemises pour faire leur peau et les boutons des chemises pour les yeux, pour cette dernière chaque détail est important.

Les uniformes datent des années 90. Le lieutenant Artress de la police de Kalkaska au Michigan se souvient de l’époque où ces anciens uniformes étaient son habillement de tous les jours.

«J’ai commencé ma carrière en 1991 et je suis certain qu’il y a plusieurs paires de pantalons et de chemises qui sont ici que j’ai porté à l’époque», mentionne le lieutenant Glenn Artress.

Mme Gray a besoin d’environ deux heures et demie pour fabriquer chacun des ours, mais plus elle en confectionne plus elle devient rapide.

«Les quatre derniers, je les ai produits un peu comme dans une production à la chaine, j’ai fait toutes les têtes en premier comme cela je n’avais pas à changer de fils entre les différents morceaux», explique fièrement Eva Gray.

Ce qu’elle préfère de ce projet c’est que les officiers vont donner ces ours aux enfants qui sont impliqués dans de graves accidents, par exemple dans des accidents de voiture ou encore qui expérimentent des problèmes familiaux.

«Lors d’incidents critiques, les enfants peuvent être vraiment bouleversés et parfois ils peuvent croire que les policiers sont contre eux et nous voulons vraiment nous assurer qu’ils savent et comprennent que nous sommes là pour les aider», raconte le lieutenant Glenn Artress de la police de Kalkaska au Michigan.

Tout a commencé quand le lieutenant Artress a demandé aux officiers d’être créatifs avec leurs uniformes au moment où ont été changés. M. Gray en avait parlé avec sa femme et c’est comme cela qu’elle a eu cette idée de les transformer en ours en peluche.