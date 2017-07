209 brebis mortes à cause d’un ours

Plus de 200 brebis sont mortes il y a une semaine dans les Pyrénées, en France, à la suite d’une attaque nocturne d’un ours.

Probablement effrayées par le prédateur, les 209 brebis ont chuté d’une falaise près de Couflens, dans l’Ariège. Elles ont été retrouvées mortes du côté espagnol de la frontière.

De la fourrure d’ours a été retrouvée sur les restes d’une brebis dévorée. Il ne fait aucun doute pour les autorités françaises qu’un ours est responsable de la mort de tant de brebis.

Même si le propriétaire du troupeau sera indemnisé par l’État français, cette nouvelle attaque d’un ours a semé la colère des éleveurs.

«Nous avions dit, au moment de la réintroduction, que les attaques de ce type allaient redoubler. Aujourd’hui, c’est une catastrophe. Nous sommes devenus fatalistes. On se demande pourquoi on continue de faire ça. Tant de travail, mis à mal en quelques secondes», a dit le président de la Fédération pastorale de l’Ariège, Alain Servat, au journal «La Dépêche».

La Confédération paysanne de l'Ariège a aussi dénoncé la réintroduction d’ours bruns, venant de Slovénie, dans les Pyrénées.

«Le pastoralisme, garant de biodiversité et d'une montagne vivante et accueillante, n'est pas compatible avec la réintroduction de grands prédateurs», a mentionné David Eychenne, porte-parole de la Confédération, cité par «Le Parisien». Il soutient que les bergers sont «stressés» par les ours, malgré la protection des troupeaux par des chiens.

L’an dernier, 125 brebis étaient mortes dans des circonstances similaires après avoir sauté d’une paroi rocheuse près de Luz-Saint-Sauveur.

On estime que la population d’ours dans les montagnes qui séparent l’Espagne et la France est d’environ 30 individus.