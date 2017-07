Ben Affleck veut continuer à incarner Batman

Ben Affleck incarnera-t-il l’homme chauve-souris dans The Batman? La réponse est oui selon le principal intéressé.

«Je vais être très clair, je suis le type le plus chanceux de la terre, Batman est le rôle le plus putain de cool dans tout l’univers, DC et Marvel», a-t-il déclaré lors d’une conférence Warner Bros. organisée samedi (22 juillet 17) à la Comic-Con de San Diego.

La rumeur est née suite aux dernières nouvelles qui n’allaient pas dans le sens de l’acteur. Il a tout d’abord abandonné la réalisation de The Batman, expliquant qu’il ne pouvait pas être à la fois devant et derrière la caméra, le rôle demandant trop d’investissement. Ensuite, le scénario pour The Batman qu’il a co-écrit a été rejeté par le nouveau réalisateur.

Cela n'entrave en rien sa volonté de porter le costume de l'homme chauve-souris.

«Je suis tellement ravi de jouer ce rôle. Je sais qu’il y a une méprise parce que je ne le réalise pas, que je n’étais peut-être pas super enthousiaste à propos (des nouvelles séries Batman mais) c’est putain de génial! C’est incroyable! Je suis vraiment sur un nuage et ravi. C’est un super moment dans l’univers DC... Et vous pouvez comprendre pourquoi je suis tellement excité à l’idée de jouer Batman », a-t-il ajouté.