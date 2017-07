Des chasseurs d'aubaines chez Sears

Les ventes de liquidation dans les magasins Sears Canada qui fermeront leurs portes ont commencé cette fin de semaine.

Des affiches de «Fermeture de magasin» et d'autres qui annoncent des rabais de 20 à 40 % sur toute la marchandise ont été installées sur les façades, tandis que du nouveau personnel a été mis en place pour attirer les consommateurs.

«On va travailler de 10 heures à 16 heures. Ils sont obligés de recruter des travailleurs pour bien exposer la publicité du magasin», a expliqué Mohamed, un employé chez Sears.

Les ventes de liquidation dans les magasins Sears qui fermeront leurs portes ont commencé vendredi. Plusieurs personnes se sont déplacées pour l'occasion.

«Je suis venu hier et aujourd'hui! On a fait deux fois des économies d'environ 40 % sur de la décoration et même 50 % sur une laveuse en démonstration», a lancé un consommateur rencontré par TVA Nouvelles à Québec.

«On vient voir les rabais! On vient d'emménager, donc on doit trouver des meubles», a expliqué un autre client.

Au total, 54 magasins fermeront leurs portes au pays, dont 14 au Québec, entraînant environ 2900 pertes d’emplois au Canada.

Le Groupe JV, une coentreprise qui gère le processus de liquidation, a annoncé dans un communiqué que les cartes-cadeaux de Sears Canada seront honorées tout au long de la vente, que les magasins doivent être vidés pour le 12 octobre et qu'aucune liquidation ne se fera sur le site internet de Sears.

«Les économies sont majoritairement de 20 % en magasin, pas plus! Il y a un peu de 40 % sur des items qui se vendent moins. Même si je n'ai rien acheté, je ne repars pas les mains vides! Parce que mon portefeuille est plus plein», a souligné un consommateur.

Depuis 2012, Sears Canada a enregistré des pertes d'exploitations combinées de 10,5 milliards $. L'entreprise s'est placée à l’abri de ses créanciers le 22 juin dernier.