Fin de la grève à l’usine Sleeman-Unibroue de Chambly

La grève déclenchée au mois de juin par les salariés de l’usine Sleeman-Unibroue de Chambly est officiellement terminée.

«Les membres ont entériné à 69% l’entente de principe survenue samedi», a déclaré le syndicat Teamsters sur sa Page Facebook, sans donner plus de détails.

La grève avait été déclenchée le 7 juin dernier par 80 salariés de l’usine après la rupture des négociations pour le renouvellement de leur convention collective et des offres patronales jugées «inacceptables» par le syndicat.

L’offre de l’employeur avait été proposée aux travailleurs lors d’une assemblée syndicale le 3 juin, mais elle avait été refusée à 93%.

Parmi les points en litige, on notait le respect de l’ancienneté et la gestion du temps supplémentaire. Plus de 200 griefs avaient été déposés au cours des mois précédant la grève.

L’usine Sleeman-Unibroue de Chambly appartient au géant de la bière Sapporo.

Les employés y produisent entre autres la Blanche de Chambly et les produits Sleeman et Sapporo.