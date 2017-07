Ils passent leur retraite dans une commune

Une vingtaine d’amis dont la plupart se sont rencontrés en voyage ont vendu leurs avoirs pour acheter ensemble une terre de 2,3 millions $ à Mirabel en 2008, où ils habitent et cultivent des légumes qu’ils donnent en partie aux démunis.

Ils ont été chimiste, comptable ou coiffeuse pendant des décennies et proviennent des quatre coins du Québec. Ils avaient envie de vivre leur retraite simplement en faisant un retour à la terre et en troquant leur ordinateur pour des pelles et des pioches.

Ils n’ont jamais autant travaillé, mais n’ont jamais été aussi heureux.

Leur mode de vie n’est pas sans rappeler les communes des années 1960, alors qu’ils vivent à 10 sous le même toit en partageant les repas, leur cour arrière, leur bureau de travail, leur divan et leurs œuvres. Sauf qu’ils sont presque tous à la retraite et qu’ils ont entre 55 et 85 ans.

Dans chaque pièce, les colocataires ont essayé de garder un article de chacun d’entre eux.

Les 10 autres membres habitent encore dans leur maison, mais vont régulièrement travailler à la terre.

«Pendant les deux ou trois premières années, on s’est fait questionner et juger. Les gens nous demandaient si nous vivions dans une secte! Même ma fille m’a demandé si j’étais certaine de vouloir vivre avec autant de personnes tous les jours. Personne autour de nous ne croyait que ça durerait», s’est exclamée une ancienne directrice du marketing, Lucilia Albernaz, qui a eu l’idée de fonder La route des gerbes d’Angelica.

Mais près de 10 ans plus tard, 19 des 20 membres fondateurs sont toujours présents, l’autre étant décédé depuis.

80 heures par semaine

Même à plus de 80 ans, les membres peuvent travailler jusqu’à 80 heures par semaine pour entretenir l’immense domaine de 94 acres puisqu’ils font presque tout à la main avec très peu de machinerie.

Mais le résultat en vaut vraiment la peine, alors que les 14 jardins avec des thématiques différentes attirent des milliers de visiteurs.

Depuis l’ouverture au public, en 2010, 62 000 plants ont été mis en terre à la main, sans compter les fontaines, les œuvres artisanales en majorité importées d’Indonésie qui doivent être assemblées à leur arrivée, les décors qui doivent être peints, la conception de ceux-ci et les énormes roches qui ont dû être déplacées.

Pour les démunis

Les visiteurs qui vont voir le domaine permettent à la Route des gerbes d’Angelica de pouvoir avoir un revenu qui permet à ses habitants de vivre et de payer leurs dépenses, mais les membres de la commune sont particulièrement fiers de pouvoir donner tous leurs légumes et fruits qu’ils ont en surplus aux démunis des Laurentides.

«Donner aux démunis est le fondement de notre organisme. Même l’argent qu’on reçoit en pourboire, on le redonne aux plus démunis. Au départ, on souhaitait donner aux pauvres et laisser un héritage aux générations futures», a expliqué la directrice générale, Mme Albernaz.ENCADRÉ 1

Comme une grande famille avec peu d’intimité

Près de 10 ans après la fondation de La route des gerbes d’Angelica, les huit femmes et deux hommes qui vivent sous le même toit ne voudraient pour rien au monde habiter seuls dans un condo entouré de béton comme beaucoup d’autres retraités de leur âge.

Malgré tout, la vie en communauté n’est pas toujours facile. «Ce matin, je me maquillais dans ma chambre lorsqu’une femme est venue cogner à ma porte. Puis, cinq minutes plus tard, un autre voulait me parler. J’ai lancé à la blague: “Non mais prenez-vous un numéro, je me maquille !”» a raconté Mme Albernaz, disant que les habitants de la maison sont devenus plus que des amis, ils sont tous comme des frères et sœurs.

Une charte

Ils soupent ensemble presque tous les soirs sur une table de cuisine pouvant facilement accueillir 16 personnes, se racontent leurs journées à la table. Puis, tous les vendredis soir, le conseil d’administration se rencontre pour se parler dans le «blanc des yeux».

Les membres ont rédigé une charte du passé, du présent et du futur qu’ils ont tous signée avec des solutions écrites pour éviter les conflits. Ils ont dû apprendre à vivre en communauté. Ils ont toutefois refusé de la révéler au «Journal de Montréal».

Le sourire constant sur leurs lèvres ne ment pas, ils sont heureux dans un monde unique et particulier bien à eux.

«J’ai été en affaires pendant 23 ans de ma vie et j’ai toujours rêvé de posséder une ferme. Comme je suis célibataire et que je n’ai pas d’enfants, je ne savais pas comment j’allais faire pour en avoir une un jour. Lorsque je me promène dans les jardins, je peux dire que je réalise mon rêve tous les jours», dit Alain Bellemare, un machiniste de 62 ans.ENCADRÉ 2

Le test ultime

En 2005, les personnes qui étaient prêtes à investir dans l’achat de la terre agricole de 2,3 millions $ ont fait un voyage ensemble afin de voir s’il y avait une bonne chimie entre elles.

Dix ans de réflexion ont été nécessaires avant la création officielle de l’OBNL La route des gerbes d’Angelica. Lors d’un voyage en France, Mme Albernaz avait vu un concept qui ressemble à celui de Mirabel et elle savait que si elle voulait que ce projet voie le jour, elle avait besoin de gens sérieux et engagés. Elle et une vingtaine d’amis voyageaient ensemble depuis des années et ils rêvaient tous de vivre sur une terre. Au fil du temps, le rêve s’est précisé en ajoutant les idées des uns et des autres.

Essai

En 2005, ils étaient 30 personnes à vouloir investir dans le projet. Ils se sont alors rendus dans les îles portugaises des Açores avec leur sac à dos afin de voir jusqu’où les futurs potentiels investisseurs étaient sérieux et si leur cohabitation pouvait être possible.

«On a préparé notre voyage ensemble, puis on a loué un chalet pour voir la chimie entre nous. Il y en a certains qui ont quitté le groupe et c’est correct. Puis, les plus motivés pour notre projet ont continué. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des gens avec des passés différents», a expliqué Mme Albernaz.

Trouver le bon endroit

Après avoir trouvé les 20 investisseurs, ceux-ci devaient dénicher l’endroit idéal pour ce concept assez singulier au Québec. Ils ont rencontré un agent d’immeuble, les membres fondateurs avaient plusieurs critères, dont ceux d’avoir un terrain clôturé, assez d’espace pour la création de leurs jardins, des bâtiments et une résidence pour 10 personnes.

«Notre agent s’est arraché les cheveux, mais c’est finalement une ancienne table champêtre de Mirabel qui a été mise en vente. L’endroit était parfait pour nous!» a conclu Lucilia Albernaz.