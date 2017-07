Ils s’occupent des grands chefs d’États

Être le chef cuisiner personnel d’un roi, d’un président ou d’un premier ministre n’est pas plus compliqué que de servir un client régulier, croient les membres de «l’association culinaire la plus exclusive au monde».

«On n’est pas déconnecté de ce qui se passe dans la vie. Notre métier, c’est de faire à manger aux gens et de leur faire plaisir, lance Guillaume Gomez, le responsable des cuisines de L’Élysée et du président français Emmanuel Macron. Que ce soit au palais de Buckingham, à la Maison-Blanche ou à L’Élysée, mes collègues et moi faisons en sorte que tout le monde soit satisfait.»

Les responsables des cuisines de chefs d’État du monde entier sont au Canada depuis le 16 juillet dernier à l’occasion du «G20 de la gastronomie», qui réunit notamment l’Inde, l’Angleterre, les États-Unis et l’Afrique du Sud.

Mise en valeur des pays

Le Club des Chefs des Chefs a visité le Marché Jean-Talon hier, en plus de prendre des photos avec les nombreux touristes qui se retournaient sur leur passage.

Un précepte important guide les chefs les plus importants du monde, selon le numéro un des cuisines françaises : faire rayonner leur pays. «Ce qui nous tient à cœur, c’est la mise en avant de nos pays», affirme le chef de 39 ans. Mais il doit aussi toujours garder à l’œil la santé d’Emmanuel Macron.

«C’est notre rôle comme cuisinier de faire attention à la santé des chefs d’État et de leurs invités. Mais même dans un restaurant, c’est comme ça», estime-t-il.

Il dit ne pas avoir de rencontres avec M. Macron pour que celui-ci lui explique ses attentes culinaires.

«Ils sont dans l’action, donc ils n’ont pas le temps pour ça. C’est à nous de nous adapter et de comprendre rapidement ce qu’ils veulent», explique M. Gomez.

Une famille «santé»

La chef de cuisine de Justin Trudeau, Katie Brown-Ardington, est la dernière à s’être greffée au Club des Chefs des Chefs. Elle a été nommée en février dernier.

«C’est excitant comme défi, a indiqué la timide chef cuisinière. Ici, tout le monde a le même but. Nous aimons cuisiner et nous le faisons pour les gens qui prennent de grandes décisions.»

Sans entrer dans les détails, elle indique que la famille Trudeau préfère manger des choses bien «santé».

«Ils aiment manger des repas familiaux et nourrissants. Il faut que ce soit santé, avec de la nourriture biologique et locale», souligne la jeune chef de 32 ans.

Implication sociale

Après leur visite du Marché Jean-Talon, l’impressionnante brigade culinaire est montée à l’étage pour se faire servir par La Tablée des Chefs, qui a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l’éducation culinaire des jeunes.

Le fondateur de l’organisme leur a offert un vibrant plaidoyer pour qu’ils deviennent des acteurs de changement et d’implication sociale dans leurs pays respectifs.

«Je voulais qu’ils sortent d’ici en ayant compris l’esprit de ce qu’est La Tablée. Pour moi, c’est tellement important que ça se transmette [...] de leur faire comprendre qu’ils ont le pouvoir et l’influence pour avoir un impact dans leur milieu», a souligné après le repas Jean-François Archambault.