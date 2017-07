Le chimpanzé de Michael Jackson vend des toiles!

Le chimpanzé de Michael Jackson est lui aussi un artiste. Et il s’adonne à la peinture et avec succès, puisqu’une galerie d’art de Miami, Frames USA & Art Gallery, a décidé d’exposer ses toiles dans le cadre de l’exposition Going Ape!.

Les œuvres de Bubble sont à vendre, les prix allant de 375 à 2000$ US.

Tous les bénéfices iront à la cause des singes, au Center for Great Apes de Floride, où le chimpanzé réside avec 50 autres primates qui ont été recueillis pour leur offrir une seconde vie, après avoir passé leur existence à être exploités.

«J’ai été invité il y a trois mois à faire un tour du centre et c’est là que j’ai vu une photo d’un chimpanzé en train de faire quelque chose sur du papier, a expliqué le propriétaire de la galerie, Adam Brand, à Channels Television, pour expliquer d’où lui est venu l’envie d’exposer les œuvres des primates. Ça m’a pris trois heures et demie en rentrant à Miami pour me dire ‘’wow, ils parlent de faire un agrandissement, de trouver des fonds pour ça, ils ont besoin d’argent’’ et je me suis dit ‘’faisons une exposition’’.»

Chaque toile vendue à Going Ape! a été peinte par l’un des singes résidant au Center for Great Apes de Floride. Le centre de réhabilitation pour primates a besoin de fonds afin d’agrandir leur bâtiment et pour prendre soin des animaux, qui, du fait de leur vie passée et de leur contact avec les humains, sont trop sociables pour survivre dans la nature.