Offre bonifiée pour acheter Tembec

Même s’il s’agissait d’une acquisition à l’amiable, l’entreprise américaine Rayonier Advanced Materials payera davantage qu’annoncé initialement pour acquérir la compagnie forestière québécoise Tembec.

Au lieu de verser aux actionnaires 4,05 $ par action ordinaire ou 0,2302 action de la compagnie de Floride pour chaque action ordinaire possédée de l’entreprise montréalaise, Rayonnier donnera plutôt 4,75 $ par action ou 0,2542 action ordinaire de la compagnie fusionnée.

Il s’agit d’une bonification de 17 % par rapport à l’offre initiale du 25 mai dernier et une prime de 61% par rapport au cours de l’action de Tembec à ce moment, ont annoncé les deux entreprises dimanche. Toutefois, cette proposition est soumise à une condition. L’actionnaire devra recevoir 67% de la contrepartie en espèce, tandis que 33 % seront versés dans le cadre d’un échange d’action.

Ayant déjà obtenu l’aval des deux conseils d’administration, cette transaction doit toutefois être approuvée par les actionnaires et un tribunal. Une assemblée extraordinaire des actionnaires de Tembec est prévue jeudi à cet égard.

Le président et chef de la direction de Tembec James Lopez est favorable à l’achat de Tembec par la compagnie américaine.

«Rayonier Advanced Materials est le partenaire idéal pour nous et nous sommes rassurés par son engagement envers nos activités et notre personnel au Canada et en France et, par-dessus tout, par son adhésion aux valeurs que nous partageons. Ce regroupement nous permettra de faire croître notre entreprise de manière durable à l'avantage de nos clients, de nos employés et des communautés», a-t-il mentionné par communiqué.

Le siège social canadien de Rayonier Advanced Materials restera à Montréal, tandis que celui de la maison mère demeure à Jacksonville en Floride. L’entreprise s’est engagée à respecter les projets d’investissement déjà annoncés au Québec et en Ontario.