Opération de sensibilisation aux véhicules lourds

Les contrôleurs routiers de la SAAQ proposent une activité de sensibilisation interactive sur le partage de la route avec les véhicules lourds, dimanche, sur la place Shamrock près du marché Jean-Talon.

Grâce à des tapis de marquage au sol et à des affiches, les contrôleurs souhaitent informer et faire comprendre les réalités entourant la conduite de véhicules lourds.

De 11 h à 14 h, les visiteurs pourront également prendre la place d’un conducteur pour concrétiser l’expérience.

L’objectif de cette opération, réalisée en partenariat avec le Service de police de la Ville de Montréal, est de rappeler les règlements et les normes du transport des véhicules lourds afin d’assurer la sécurité des personnes et maintenir l’ordre et la sécurité publique.