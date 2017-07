Une bande-annonce pour la 2e saison de «Stranger Things»

Une bande-annonce pour la deuxième saison de la populaire série Stranger Things, du service d’écoute en ligne Netflix, a été présentée en fin de semaine.

L’entreprise l’a mise en ligne sur sa page Youtube et l’a diffusée au Comic-Con de San Diego.

Dans la description de sa bande-annonce, Netflix a donné quelques informations sur l’intrigue de la prochaine saison, tout en restant plutôt vague.

«On est en 1984 et les citoyens de Hawkins, dans l’Indiana, sont encore en train de se remettre des horreurs du demogorgon et des secrets du laboratoire d’Hawkins. Will Byers a été secouru du "Upside Down", mais une plus grande et plus sinistre entité menace toujours ceux qui ont survécu.»

La nouvelle saison de la série sera mise en ligne à la fin du mois d’octobre.