Visite du général Charles de Gaulle: ils se souviennent

50 ans après avoir entendu le général Charles de Gaulle prononcer «Vive le Québec libre!», des spectateurs de l'époque ont encore bien ancré dans leur mémoire l'impact qu'a eu ce discours.

Réjean Léonard, aujourd'hui résident de Verdun, se rappelle la foule réunie pour entendre l’ancien président français et de la façon dont les gens ont réagi à son discours.

«Quand il a dit sa fameuse phrase [...], tout le monde a crié et sauté dans les airs», s’est rappelé M. Léonard, qui avait 15 ans lorsque lui et sa famille ont assisté au discours du général. Je ne savais pas vraiment qui il était dans ce temps-là, mais j’ai célébré quand même comme tout le monde!»

Président de la France à l'époque, le générale de Gaulle était en voyage au Québec pour quelques jours lorsqu'il a prononcé un discours du balcon de l'hôtel de ville de Montréal le 24 juillet 1967. Les mots «Vive le Québec libre» qu'il a prononcés ont soulevé la foule présente sur la rue Notre-Dame et résonnent encore aujourd'hui.

Françoise Bruneau, de Rivière-Rouge, se souvient avoir été prise de court par les paroles de M. de Gaulle. Elle était très surprise de le voir défendre les intérêts du Québec.

«C'était tellement rare [à cette époque] d'entendre des gens importants parler qu'on, les Québécois, voulait l'indépendance du Québec», a raconté Mme Bruneau, aujourd'hui âgée de 78 ans.

Visite à l’Expo 67

L’historien Roger Laroche avait 13 ans lorsque M. de Gaulle a visité l’exposition universelle de Montréal où il travaillait au lendemain du fameux discours prononcé sur le balcon de l’hôtel de ville.

«C’était la folie furieuse, s’est souvenu l’historien en décrivant comment la foule semblait captivée par l’ancien président qui profitait de ce bain de foule. C’était vraiment drôle de le voir aller.»

Renouer les liens

Pour Kim Lucii Aditi, qui habite maintenant à Mont-Tremblant, cette visite lui a permis de se réconcilier avec les cousins français.

«Les français, avant cela, on les envoyait promener. Ç’a fait comme un pont», a relaté Mme Aditi. Selon elle, certains Québécois se sentaient abandonnés par la France à ce moment et, donc, reniaient les racines françaises du Québec.

Pour elle, ce discours aida la jeune Mme Aditi de 17 ans et plusieurs autres gens du pays à faire part d’une plus grande ouverture d’esprit et de gagner un peu plus de maturité vis-à-vis de la France.