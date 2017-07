Yannick de Martino et sa logique cryptique

L’humoriste Yannick de Martino relèvera le défi de l’humour-marathon lundi au Zoofest avec son spectacle «L’Expérience Triptyque», une prestation de trois heures au cours de laquelle il présentera ses trois premiers spectacles solo.

En 2011, Yannick de Martino était un aspirant humoriste sans formation de l’École nationale de l’humour, qui tentait sa chance au concours «En route vers mon premier gala». «Je ne savais pas qu’on était censés tester nos numéros. Ça fait que mes numéros, je les cassais à la télé, raconte-t-il. Quand j’ai dit ça à mes amis humoristes, ils ont paniqué!»

La méthode casse-cou de l’humoriste autodidacte semble avoir porté ses fruits, et Yannick de Martino a non seulement raflé les grands honneurs en 2011, mais présenté depuis trois spectacles solo de 60 minutes : «Moralement gris», «Mon coloc comédien m’a aidé avec la mise en scène» et «Brouillon». Un adjectif qui sied à merveille à celui qui base encore son travail sur l’improvisation.

«Honnêtement, je ne pense pas que je travaille bien, admet-t-il en riant. Une chance qu’il y avait des captations de deux spectacles, parce que je ne garde que des mots-clés. C’était écrit scorpion-mélasse dans mes papiers, et je n’avais aucune idée de quoi je parlais! Triptyque c’est non seulement un défi, mais c’est aussi dans le but de ne pas perdre de matériel.»

L’exercice sert en effet de rodage final en vue d’un premier one man show qui finira enfin de mûrir au cours de l’année. «J’ai un type d’humour particulier et j’avais peur de ne pas être capable de vendre assez de billets en tournée. En même temps, avec le web, je suis capable de cibler mon public. C’est tant mieux, parce que j’ai une audience qui adhère complètement à ce que je fais maintenant, alors que d’autres ne savent même pas que ce que je fais c’est de l’humour», relate Yannick de Martino.

Il est vrai que le ton «toujours deux coches plus décalé» de l’humoriste est assez déstabilisant. «J’aime parler de sujets dont les gens se foutent et les convaincre de rire à ça. Quand je n’ai pas l’assurance que ça va rire, ça me procure un immense «thrill»! Ce que je propose, c’est une démarche plutôt qu’une blague, une gymnastique mentale qui fait que je réussis à trouver un argumentaire intelligent pour une affirmation qui est complètement à côté de la plaque», illustre Yannick de Martino.

Si l’humoriste semble sauter du coq à l’âne, il laisse sous-entendre avec amusement que chacun de ses spectacles possède un fil conducteur sous-jacent. Il ne reste qu’à plonger dans cette trilogie cryptique pour le découvrir.

L’Expérience Triptyque est présentée le 24 juillet au Monument-National.