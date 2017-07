Cara Delevingne se lance dans la musique

L’actrice et mannequin Cara Delevingne ajoute une corde à son arc en lançant la pièce I Feel Everything, qui se retrouve sur la trame sonore de Valérian et la cité des mille planètes, film dans lequel la belle tient aussi l'un des premiers rôles.

«Je ne peux pas croire que c’est finalement sorti. Tout le monde devrait l’écouter et me dire ce qu’il en pense», a écrit Cara Delevingne sur son compte Instagram, samedi, après avoir dévoilé la chanson aux sonorités jazzy et minimalistes.

Valérian et la cité des mille planètes, le nouveau film du réalisateur français Luc Besson, est en salle depuis vendredi partout au Québec. La Britannique de 24 ans y interprète une agente spatio-temporelle du 28e siècle qui doit effectuer différentes missions à travers la galaxie.