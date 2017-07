Crimes graves en hausse au pays, mais en baisse au Québec

Le nombre de crimes graves rapportés à la police a augmenté en 2016 et ce pour une deuxième année consécutive au Canada, a rapporté Statistique Canada lundi.

Les divers crimes sur les enfants qui ont eux monté de 30 %. Les arrestations en lien avec la pornographie juvénile ont grimpé de 41%.

En tout, il y a eu près de 1,9 million d’infractions au Code criminel l’an dernier au pays. Toutefois, le Québec a enregistré une baisse des crimes graves, elle est la province avec le plus bas taux de criminalité (3 247 infractions sur 100 000 habitants). Trois-Rivières est la ville canadienne qui a vu la plus grande baisse de crimes graves. La situation s’est empirée en Ontario, dans les Prairies et dans les Maritimes.

Le nombre d’arrestations pour la conduite avec les facultés affaiblies et les crimes liés à la marijuana ont pour leur part continué de diminuer en 2016. Tandis que le taux pour les homicides est resté stable.