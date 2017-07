De la tourbe installée le mois dernier déjà retirée

De la tourbe installée pour un montant de 10 000 $ le mois dernier à la place de Paris, à Québec, a été complètement retirée lundi.

Au départ, la Ville de Québec avait réalisé ces travaux pour la venue des grands voiliers.

Toutefois, l'endroit sert aussi aux Fêtes de la Nouvelle-France, qui exigent que le terrain soit exactement dans le même état qu'avant les travaux. Le festival a besoin d’un terrain dur afin de pouvoir y installer des kiosques.

L’organisme derrière cet événement a toutefois indiqué qu’elle allait payer pour remettre le gravier.

«Ça peut paraître particulier comme travaux, de poser de la tourbe et de l’enlever après, admet David O’Brien, porte-parole de la Ville de Québec. Pour nous, c’était surtout important que la ville soit accueillante et que le secteur du Vieux-Port soit beau et prêt à accueillir les centaines de milliers de touristes qu’on a eus dans les dernières semaines.»