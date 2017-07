Des milliers de spectateurs pour le Rodéo Mont-Sainte-Anne

Plus de 15 000 personnes de partout au Québec se sont déplacées pour assister à la première édition du Rodéo Mont-Sainte-Anne.

L'événement a présenté au cours de la fin de semaine 12 épreuves d'agilité, de rapidité et de précision à cheval, en plus des spectacles, rallye et démonstrations de derby.

Selon les organisateurs, les retombées économiques de la fin de semaine se chiffrent en centaines de milliers de dollars et ont des impacts qui pourraient également se faire sentir à long terme.

Tourisme religieux

À quelques kilomètres d'où se déroule le rodéo, des milliers de pèlerins se sont déplacés à la basilique pour souligner la fête de Sainte-Anne dans le cadre de la neuvaine.

Par ailleurs, certains pèlerins ont fait jusqu'à deux jours de route pour assister à l'événement. Ils proviennent de partout dans le monde, certains venant même d'Irak ou de l'Arizona.

Pour l'occasion, le Domaine Sainte-Anne, terrain qui fait l'objet d'un litige entre la communauté religieuse et la Ville, à été rouvert. Ce sont donc des centaines de personnes qui s'y sont installés pour camper.