Deux ex-patrons de firme de construction radiés

Un ancien vice-président de la firme CIMA+ et l’ancien PDG de la firme Sintra ont été radiés lundi par l’Ordre des ingénieurs pour avoir notamment participé à des systèmes de partage de contrats à Montréal et Laval.

Yves Théberge, qui dirigeait notamment le bureau montréalais de l’entreprise de génie-conseil CIMA+, écope de 42 mois de prison.

Il lui est reproché d’avoir participé à un système de collusion dans les villes de Montréal et Laval entre 2002 et 2009. Il a aussi été reconnu coupable d’avoir versé des commissions illégales à un parti politique pour obtenir des contrats.

Les faits reprochés sont assez similaires pour Normand Bédard qui écope de 18 mois de radiation et 10 000 $ d’amende.

Ce dernier est aussi impliqué dans un système de collusion de 2003 à 2006 en tant que patron de la firme d’asphaltage Sintra. Et il a également été reconnu coupable d’avoir versé une commission illégale à un parti politique.

Toutefois, M. Bédard aurait en plus incité un confrère à participer au système de partage des contrats.

Pour M. Théberge, le conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs le condamne également pour avoir tenté en 2015 d’entraver l’enquête de l’Ordre en refusant de fournir des renseignements ayant pour effet de l’auto-incriminer.

MM. Théberge et Bédard, font face à des accusations criminelles. Ils avaient été arrêtés dans le cadre de l’opération Honorer de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et accusés notamment de gangstérisme, de même que l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt.

En décembre, celui-ci a plaidé coupable, écopant de six ans d’incarcération et de 8,6 millions $ d’amende.

Pour les cas de MM. Théberge et Bédard, deux procès se tiendront à l’automne. L’un pour les ingénieurs et fonctionnaires dont fait partie M. Théberge et l’autre pour les entrepreneurs, dont M. Bédard.