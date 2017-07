Employés recherchés

Malgré la révolution technologique que connaît le commerce de détail, le secteur de la vente arrive en première position des catégories d’emploi les plus demandées au Québec, selon le palmarès du site spécialisé Jobillico.

Les secteurs de la fabrication, de l’administration et de la construction suivent ensuite de près.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, ces quatre grands secteurs sont en forte demande auprès des employeurs. On s’arrache les candidats.

En dépit des difficultés de grandes chaînes spécialisées dans le commerce de détail comme Sears, les perspectives d’embauche dans ce domaine demeurent positives.

Après avoir connu une baisse à partir de 2008, le nombre de travailleurs dans le secteur est stable depuis au moins trois ans, avec près de 445 000 personnes. Et les perspectives d’embauche montrent une progression entre 1 % et 2 % en 2017, selon Emploi-Québec.

Résultat, depuis avril, plus de 40 000 offres d’emploi ont été affichées sur le site internet Jobillico, qui travaille en partenariat avec Emploi-Québec.

Doit-on s’en étonner ? Pas vraiment, soutient le cofondateur du site, Serge Lavallée.

«Cela ne me surprend pas. On voit qu’il y a une évolution au niveau des entreprises avec le e-commerce. Il y a certaines institutions comme Sears qui n’ont pas su s’adapter rapidement, mais d’autres, comme La Maison Simons, ont su prendre le virage et s’adapter. Ils surfent sur la vague et créent beaucoup d’emplois. Il ne faut pas oublier que le commerce de détail est dans le top 3 des créateurs d’emplois au Québec.»

Les boutiques éphémères Amazon

Selon lui, les bouleversements qui touchent le commerce de détail provoquent l’engouement pour de nouveaux métiers. Chaque jour, on assiste au lancement de nouvelles applications mobiles destinées à améliorer «l’expérience client».

«Cela provoque de nouvelles façons de faire», affirme M. Lavallée.

Cette tendance se reflète dans certains secteurs d’emploi, où l’on observe un nombre élevé d’offres, en particulier dans le domaine des technologies de l’information, de la logistique et du transport, qui se hissent dans les dix premières positions du palmarès.

Pour Andréanne Simard, propriétaire des boutiques spécialisées dans la vente de vêtements, de meubles et d’accessoires pour enfant Charlotte et Charlie de Québec, il faut avoir pignon sur rue et être en ligne en même temps pour réussir aujourd’hui.

«Même Amazon se lance dans les boutiques éphémères. Pour certains types de produits, les gens ont besoin de voir et d’obtenir des conseils», a-t-elle partagé.

Son entreprise est passée de 3 à 20 employés depuis 2013 et elle compte pas moins de 32 000 abonnés sur Facebook.

Recruter l’été

Dans les grandes et petites organisations, on recrute même durant l’été.

«Comme nous sommes dans un marché de pénurie de candidats, les entreprises recrutent de manière proactive plutôt que réactive», poursuit le spécialiste de l’emploi.

Justin, 20 ans, prépare son entrée à l’université à l’automne. Bien qu’il ne soit pas activement à la recherche d’un emploi, il garde l’œil ouvert. Il a quitté un emploi dans un dépanneur pour se donner le temps de voyager avant de reprendre les études.

«Je cherche un boulot qui est flexible et qui me permet d’avoir du temps libre. C’est mon critère principal. Pas question que je travaille de 9 à 5 du lundi au vendredi. Cela me blaserait assez vite», a-t-il confié au Journal de Montréal.

Les 20 secteurs d’emplois les plus demandés

1.Vente (56 371 offres *)

2.Vente au détail (45 510)

3.Fabrication (43 174)

4.Administration et Bureautique (29 501)

5.Construction, Mines et Métiers (29 271)

6.Informatique - TI et développement d’applications (26 963)

7.Opérations, Logistique et Entreposage (23 798)

8.Service à la clientèle (19 003)

9.Ingénierie (15 363)

10.Transports (14 838)

11.Communication, Marketing et Publicité (12 570)

12.Installation, Entretien et Réparation (11 855)

13.Gestion de projet / program¬me (11 425)

14.Comptabilité (9718)

15.Services financiers et bancaires (8166)

16.Automobile / Véhicules motorisés / Pièces (7552)

17.Restauration (7344)

18.Santé / Soins (7336)

19.Télécommunications (6199)

20.Ressources humaines / Recrutement (5021)

(Source : données compilées par Jobillico au cours de la période du 1er avril au 13 juillet 2017. À noter qu’une offre peut se retrouver dans différentes catégories d’emploi. Chaque catégorie comprend des offres actives et inactives au cours de la période ciblée.)