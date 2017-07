Encore des critiques entourant la Formule E

La chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville et candidate à la mairie de Montréal, Valérie Plante, n'est pas étonnée de voir autant de grogne chez les citoyens et commerçants qui sont pris en otage, dit-elle, de la Formule E, prévue le week-end prochain.

Elle a accompagné TVA Nouvelles lundi sur le circuit de la Formule E, déplorant les coûts de 24 millions, mais aussi le fait d'avoir été tenue dans l'ignorance quand au déroulement de l'évènement.

«Il y a un an presque jour pour, l'administration Coderre nous avait demandé de voter une somme importante sans aucun document à l'appui, sans aucun plan d'affaires, aucun plan au niveau de la mitigation. Qu'est-ce qu'on allait faire avec les citoyens, les commerçants, comment allait-on s'organiser?», des réponses qu'elle n'avait pas dès le départ déplore-t-elle.

Impact sur les ventes de véhicules électriques?

«Je crois que la Formule E va avoir son impact», a déclaré Simon-Pierre Rioux, président de l'Association des véhicules électriques du Québec. «Je pense que ça va rendre ce type de véhicule plus intéressant, plus excitant. Or, je pense que la course a mal été expliquée. S'il n'y avait pas eu certains cafouillages de la part de l'administration Coderre et de la Ville, les gens auraient vu ça comme étant un beau sport, un bel évènement familial.»