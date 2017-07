La SOPFEU toujours mobilisée à St-Ulric

Un feu dans une tourbière a mobilisé des équipes de la SOPFEU à Saint-Ulric samedi. Des équipes sont encore sur place lundi, après que les opérations eurent été interrompues.

Le feu a ravagé une quinzaine d’âcres sur la tourbière et environ 8 kilomètres carrés de forêt ont brûlé. Une cinquantaine de pompiers forestiers sont sur place. L’incendie a été maîtrisé ne devrait pas s’étendre davantage.

Samedi, au début de l’intervention, même s’il y avait 6 avions-citernes et un hélicoptère en fonction, la SOPFEU n’a pas pu déterminer avec exactitude l’étendue du brasier.

Équipement spécialisé

«On travaille surtout avec des motopompes et des tuyaux», explique Frédéric Blais, de la SOPFEU. «On a aussi des hélicoptères pour assurer la sécurité de nos travailleurs et faire le survol pour voir un peu l’état de la situation et venir en support avec de l’arrosage héliporté.»

Travail concerté

La SOPFEU et les pompiers de la ville de Matane travaillent de concert à limiter l’incendie. L’eau pour l’intervention est puisée dans une rivière à proximité. Toutefois, le temps chaud et sec complique le travail des pompiers.

«C’est une intervention qui est différente de ce sur quoi on intervient habituellement, ce n’est pas un incendie de bâtiment, ça se propage très rapidement», ajoute David Lavoie, le chef de la division des Services d’incendie de la ville de Matane.

«Les conditions également sont beaucoup plus difficiles. Et puis on n’a pas de pluie depuis plusieurs jours donc c’est très sec.»

La SOPFEU prévoit maîtriser l’incendie lundi en fin de soirée et voir le périmètre du feu dans la forêt diminuer.

Par ailleurs un drone qui volait au-dessus du brasier samedi a obligé la suspension des opérations de la SOPFEU. Nous ne connaissons toujours pas l’identité de la personne qui pilotait le drone.