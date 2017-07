L’actrice de «X-Men» Ellen Page visée par des menaces de mort

L’actrice canadienne Ellen Page reçoit des menaces de mort sur son compte Instagram.

L’actrice, que l’on a vue récemment dans «X-Men» et qui a plus d’un million d’abonnés sur sa page, a demandé l’aide de la police de Los Angeles après avoir reçu des messages menaçants.

L’utilisateur, anonyme, poste des commentaires glauques sur la page de l’actrice et la menace de violences physiques. Il a également juré de poster sur la toile des photos de sa mort.

Sur l’un des messages, on peut lire : «Je vais trouver Ellen, la kidnapper puis l’égorger et laisser tout le monde voir ça sur mon Instagram». Il l’a aussi appelée une «p*te» et une «menteuse canadienne sans intérêt». Son message insiste qu’elle doit mourir «de (ses) mains».

Des sources ont déclaré à TMZ que la police a obtenu un mandat de perquisition le mois dernier et les enquêteurs essaieraient de retrouver l’utilisateur via son adresse IP. Pour l’instant, personne n’a encore été arrêté, mais les autorités sont, semble-t-il, confiantes: ils pensent trouver cette personne sous peu.

Ellen Page continue néanmoins à poster sur sa page Instagram et ne semble pas près d'arrêter. L'actrice semble également heureuse dans sa vie personnelle. On l'a récemment aperçue en public avec la danseuse Emma Portner.

Le couple a été vu s’embrassant à West Hollywood. Quant aux motivations de la personne qui publient des menaces de mort sur son compte Instagram, elles sont pour l'instant inconnues.