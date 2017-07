Le Québécois secouru en pleine mer raconte le cauchemar qu'il a vécu

Le rameur océanique Joseph Gagnon se porte mieux. Lui et son coéquipier Brian Conville ont passé 24 heures dans un hôpital de l’Irlande où ils ont subi multiples traitements à la suite de leur spectaculaire sauvetage par la garde côtière.

C’est une violente vague qui a projeté Brian Conville à l’eau et qui a fait chavirer le bateau, tiré par le lien de vie qui l’attachait à l’embarcation. La porte de la cabine où se trouvait Joseph était alors ouverte. Tout s’est passé très rapidement.

«L’eau s’est engouffrée dans la cabine et à partir de ce moment-là, c’est impossible de retourner le bateau. Moi, je me suis réveillé dans la cabine, j’ai juste eu le temps de prendre mon souffle et plonger pour sortir», nous a expliqué le jeune homme de 20 ans, lundi matin, alors qu'il était à l'ambassade canadienne en Irlande.

Les deux hommes ont passé environ 10 heures dans l’eau et sur la coque du bateau. Le soleil a pu les réchauffer, mais sans balise de détresse la situation était très critique.

«On réalise qu’on n’a pas de balise, on n’a pas de moyen de communication avec la terre. Ça a été un peu là que j’ai commencé à paniquer. Je me suis dit, si le bateau coule, on n’a pas d’abri en ce moment, on n’arrive pas à agripper le radeau de survie et personne ne sait qu’on est tout seul au milieu de l’Atlantique. J’ai pensé pendant deux heures qu’on allait peut-être rester là...»

Puis vers 13h30 vendredi, les secours arrivent enfin. La balise s’était activée d’elle-même et les deux marins ont été hélitreuillés puis transportés à l’hôpital.

«On a aucune idée encore aujourd’hui comment c’est arrivé que cette balise ait été activée. On a été chanceux», a-t-il avoué en riant.

Arrivés sur le plateau de mer continental, il ne leur restait que 265 kilomètres à parcourir. Les deux aventuriers considèrent leur défi complété.

«On reste fiers de tout ce qu’on a accompli puisqu’on s’en allait dans les prochaines 48 heures battre un record Guinness de vitesse. Alors on reste quand même très contents de ce qu’on a accompli», soutient-il.

Malgré cette mésaventure, le jeune homme de Saint-Jean-Port-Joli souhaite encore réaliser la traversée de l’Atlantique seul l’an prochain. Reste à savoir s’il pourra retrouver le bateau.