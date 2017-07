L’interdiction de pesticides suscite la colère

Les Producteurs de grains du Québec n’en reviennent pas d’avoir été tenus à l’écart des décisions entourant l’interdiction de cinq pesticides et craignent d’être désavantagés sur le marché international.

«Nos attentes étaient d’axer sur l’information et la formation des producteurs plutôt que d’avoir une réglementation qui contraint les activités ou qui veut régir les activités agricoles que les agriculteurs sont habitués à exécuter de façon professionnelle. On ne met pas des pesticides par plaisir dans nos champs», soutient Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

Le gouvernement du Québec a déposé son projet de règlement modifiant le Code de gestion des pesticides, la semaine dernière.

Les modifications proposées interdiraient d’ici 2019 l’utilisation de l’atrazine, du chlorpyrifos et de trois néonicotinoïdes (la clothianidine, l’imidaclopride et le thiaméthoxame) par les agriculteurs, sauf si leur usage est justifié au préalable par un agronome. Un registre doit aussi être implanté par le producteur.

Le projet propose également l’interdiction de la vente et de l’application des néonicotinoïdes sur les gazons.

Une période de consultation qui durera 45 jours suit la proposition de modifications au règlement. Celui-ci sera ensuite adopté tel quel ou modifié.

Pertes économiques

M. Overbeek, qui représente les producteurs québécois de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d’oléagineux (soya, canola), soutient qu’en plus d’ajouter des contraintes, notamment par le possible manque de disponibilité des agronomes au moment opportun, le règlement entraînera sans aucun doute des pertes pour les agriculteurs.

«Il n’y a pas eu d’échanges avec les producteurs agricoles pour discuter de la portée de la loi. Ce projet de règlement pourrait nous amener des contraintes que d’autres provinces ou pays n’ont pas. Dans un contexte de mondialisation du marché des grains, le producteur québécois peut se retrouver désavantagé», estime-t-il.

Le producteur de Saint-Hyacinthe déplore aussi que le projet ne propose pas de solution de rechange, ce qui pourrait entraîner une utilisation accrue d’autres pesticides et l’augmentation de la résistance de certains ravageurs.

«Manque de mordant»

La Fondation David-Suzuki et l’organisme Vigilance OGM estiment au contraire que le gouvernement ne va pas assez loin dans son interdiction. D’autant plus qu’il n’inclut pas dans la liste le pesticide le plus vendu au Canada, le glyphosate.

«Il exclut ce qui représente 44% de la vente globale de pesticides, ceux à base de glyphosate. Pour nous, c’est comme si tu faisais un plan pour éliminer les gaz à effet de serre et que tu excluais le domaine des transports. On trouve que ça manque de mordant, on devrait pouvoir s’attaquer aux racines du problème», dénonce Thibault Rehn, porte-parole de Vigilance OGM. Les deux groupes déplorent également que la décision revienne à l’agronome si un pesticide peut être utilisé ou non, alors que plus de la moitié d’entre eux sont liés à l’industrie de la vente des pesticides.

«Il faudrait obliger l’utilisation des alternatives aux pesticides avant de prescrire. Sinon, on se retrouvera dans un système où il n’y aura pas de réelle réduction de leur utilisation», ajoute Louise Hénault-Éthier, chef des projets scientifiques à la Fondation David-Suzuki.