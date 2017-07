Avec le succès monstre des Grands Voiliers 2017, Québec a exorcisé ses vieux démons de Québec 84.

Le maire de Québec a beaucoup entendu cette expression, en fin de semaine, sur les quais du Rendez-vous 2017. Sans blâmer l’organisation de l’événement Mer et monde en 1984, qui est resté dans la mémoire collective comme un relatif échec à cause des foules moins nombreuses que prévu, Régis Labeaume convient que le succès de l’édition 2017 a fait du bien. «On a exorcisé beaucoup de choses. On a tout exorcisé ce qu’on avait à exorciser», a-t-il laissé tomber.

«On a enterré la perception de Québec 84 pour en faire un événement qui a eu du succès», a renchéri Daniel Gélinas, directeur général de 3E Événements, chargé de l’organisation.

Au lendemain du départ des grands navires qui ont charmé Québec pendant cinq jours, l’organisation a tracé un bilan sans tache de l’événement qui a attiré des milliers de curieux.

«Fierté», «passion», «bonheur» : les mots ne manquaient pas pour décrire la satisfaction ressentie au terme de la course. «On a vécu deux semaines de rêve» avec le 50e Festival d’été et les Grands voiliers, a résumé M. Labeaume.

Ces derniers jours, «les vedettes étaient les voiliers, mais aussi les gens de Québec avec leur patience, leur tolérance et leur sourire béat», s’est-il réjoui.

«On reconnaît la chaleur des Québécois et les marins et les capitaines nous en ont fait part. Les commentaires étaient dithyrambiques pour le confort et l’accueil de la population de Québec», a exprimé le président du Rendez-vous naval, François Moreault, ajoutant que RDV2017 a apporté des retombées «majeures» aux commerçants et à toute la ville de Québec.

L’organisation ne s’est pas risquée à chiffrer le nombre de personnes qui ont participé à l’événement, mais selon les commentaires reçus de certains équipages qui ont comptabilisé les visiteurs sur leur pont, «les affluences qu’ils ont eues à bord sont supérieures à toutes les affluences qu’ils ont eues dans tous les ports jusqu’à maintenant», a-t-il glissé.

Tous les capitaines que le PDG du Port a rencontrés lui ont mentionné que l’escale à Québec était la plus impressionnante.

Malgré l’attente à plusieurs endroits, «les gens étaient souriants et nous n’avons pas de pépin important. Avec une telle affluence, c’est exceptionnel», a commenté Mario Girard.

Le Réseau de transport de la capitale (RTC) a enregistré quelque 43 000 déplacements en transport en commun lors de l’événement. «Ça a dépassé nos attentes», a mentionné son président, Rémy Normand. Le RTC a dû ajuster rapidement son nombre de navettes et d’autobus pour répondre à la demande.

La fermeture de certaines rues du Vieux-Port a été une bonne décision, affirme-t-il. «On fera un post mortem, mais cela va s’ajouter à note coffre d’outils en matière de gestion de circulation».

Le Rendez-vous naval a maintenant les yeux tournés vers sa prochaine édition, en 2019, et a déjà lancé l’invitation aux marines nationales de divers pays pour revoir de navires militaires comme l’Esmeralda, le Guayas et le US Coast Guard Eagle. «On a déjà des commentaires de capitaines de grands voiliers qui veulent revenir à Québec.»