«Puisque le bébé est viable, une accusation de meurtre est possible»

L’homme, qui aurait poignardé à de multiples reprises sa conjointe enceinte la nuit dernière dans Montréal-Nord, pourrait être accusé de tentative de meurtre et de meurtre si le bébé décédait.

La femme de 33 ans, qui en était à huit mois de grossesse, est maintenant hors de danger, mais il a fallu pratiquer une césarienne d’urgence sur l’enfant puisque sa vie était menacée. Le poupon serait dans un état critique.

«Il pourrait être accusé de tentative de meurtre sur la femme, sinon de voies de fait armées, car il avait un couteau, informe le criminaliste Jean-Pierre Rancourt. Dans le cas de l’enfant, s’il décède, l’accusation contre le suspect pourrait aller jusqu’à meurtre.»

Être humain

L’avocat explique que même si l’enfant n’était pas encore né, il est considéré comme une personne. «L’enfant aurait huit mois, donc il serait viable. Il est considéré à ce moment-là [par la loi] comme un être humain.»

Le suspect aurait des antécédents criminels et serait armé et dangereux, prévient le Service de police de la Ville de Montréal qui tente de l'épingler. «S’il est trouvé coupable, c’est évident qu’il aura une peine exemplaire», conclut Me Rancourt.

Description du suspect

Il s’agit d’un homme de 37 ans, d'origine maghrébine. Il mesure 1, 75 m. et pèse environ 63 kg. Il a une cicatrice au visage, les cheveux noirs et les yeux bruns. Il conduit une Mazda 3 grise 2007.

Si vous avez des informations, vous pouvez joindre le 911.