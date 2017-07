Revenu Québec dépose 82 chefs d’accusation et réclame près de 5 M$

Cinq entreprises et leurs administrateurs font face à 82 chefs d’accusation en lien avec de présumées fraudes fiscales, a annoncé lundi Revenu Québec, qui leur réclame également près de 5 millions de dollars en amendes.

Dans les deux dossiers, les entreprises et les administrateurs sont accusés «d’avoir produit de fausses déclarations de taxes ainsi que d’avoir volontairement omis de percevoir et de remettre des montants de TPS et de TVQ aux autorités fiscales, comme prévu par la loi», a fait savoir Revenu Québec.

Dans un premier temps, Revenu Québec a déposé 39 chefs d’accusation contre les sociétés Les Constructions Berthelot, Laramée et frères et Toitures A-B Associées (faisant aussi des affaires sous le nom de Toitures Laramée Associées), ainsi que leurs administrateurs, Aimé Berthelot et Gaby St-Germain.

Ils sont soupçonnés d’avoir commis des fraudes fiscales durant six ans, soit du 30 septembre 2008 au le 1er mars 2014. Des amendes totalisant 2,727 millions $ leur sont réclamées.

Dans un autre dossier, Revenu Québec a déposé 43 chefs d’accusation contre les sociétés Toitures Bélanger et filles et Les Toitures Fournier et filles, ainsi que leurs administrateurs, Évelyne Gilbert-Bélanger, Jacques Bélanger et Daniel Fournier.

Les infractions qui leur sont reprochées se seraient produites du 1er janvier 2009 au 30 mars 2012. Des amendes minimales de 2,156 millions $ leur sont réclamées.