Soigner la mère pour mieux aider l’enfant

Quand une femme enceinte arrive gravement blessée à l’urgence, le personnel en place s’occupe en priorité de la mère.

«On va tenter de stabiliser sa condition parce que, si on y arrive, il y a plus de sang qui va se rendre au bébé pour bien oxygéner son cerveau et ses organes», a expliqué le Dr Simon-Pierre Landry, en entrevue au Québec Matin.

Dans la nuit de dimanche à lundi, une femme enceinte a été poignardée à plusieurs reprises par son conjoint, à son domicile de Montréal-Nord. Elle a rapidement été transportée à l’urgence et elle serait désormais hors de danger. Mais les médecins ont dû pratiquer une césarienne et la vie du bébé serait à risque. Le suspect était toujours activement recherché, en début de matinée, lundi.

«Avoir un patient qui a été poignardé, c’est déjà compliqué à la salle d’urgence, alors imaginez quand vous en avez deux à traiter en même temps», a lancé le chef du département d’urgence à l’Hôpital Laurentien.

Séquelles

Le médecin, qui dit n’avoir heureusement jamais eu à traiter ce genre de cas, estime qu’il y a la possibilité que l’enfant s’en sorte avec plus ou moins de séquelles. «Mais ça va dépendre de l’endroit où le couteau a pénétré et aussi, de la quantité de sang qui a été perdue.»

Si les coups ont été reçu au haut du ventre, «il va y avoir beaucoup de dommages, surtout aux intestins, parce qu’à cause de la grossesse, ils sont poussés vers le haut», a expliqué le Dr Landry.

«Si le coup de couteau est vers le bas de l’abdomen, malheureusement, c’est le bébé qui va prendre le coup», a-t-il poursuivi.

La quantité de sang perdu va aussi être déterminante, parce qu’elle a des impacts importants sur le rythme cardiaque de l’enfant, qui peut sombrer dans la détresse.

«Debriefing» nécessaire

Des histoires aussi dramatiques ne sont pas fréquentes, et les équipes ne peuvent pas y rester indifférentes. Mais les sentiments doivent attendre. «Sur le coup, tout le monde est à son poste, il n’y a personne qui laisse ses émotions prendre le contrôle, ça c’est sûr et certain. Par contre, après les faits, on va se réunir, tous ceux qui étaient présents, pour discuter et revivre un peu la scène et ventiler les émotions», a précisé l’urgentologue.

Par contre, il semble que les cas de violence conjugale chez les femmes enceintes ne sont pas rares. «Il faut y être sensible pour poser les bonnes questions», a conclu le Dr Landry.