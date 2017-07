Sommet du box-office québécois: «De père en flic 2» tient bon

Malgré une diminution, de vendredi à dimanche, de près de 50 % de ses recettes par rapport à son premier weekend en salle, la comédie «De père en flic 2» a réussi à conserver son trône du box-office québécois.

Le drame de guerre «Dunkerque» (450 962 $) et le film de science-fiction «Valérian et la cité des mille planètes» (340 844 $) - nouvelles offrandes de Christopher Nolan et Luc Besson - n’ont pas été en mesure de déloger la réalisation d’Émile Gaudreault qui a ajouté 525 694 $ à sa cagnotte déjà bien garnie.

Projeté sur les écrans depuis le 13 juillet, le film mettant en vedette Louis-José Houde et Michel Côté a déjà permis d’amasser 2 314 431 $. À titre comparatif, c’est presque autant que la superproduction «Spider-Man: les retrouvailles» (2 729 342 $) qui est entrée dans les salles obscures sept jours plus tôt que «De père en flic 2».

La comédie québécoise pourrait par contre devoir céder sa place au cours de la prochaine fin de semaine, car l’explosif suspense «Blonde atomique» (avec Charlize Theron en tête d’affiche ) et le coloré «Émoji le film» doivent prendre l’affiche ce vendredi.

Dans le plus récent top 10, on retrouve, en neuvième position, un autre long métrage québécois: «Bon Cop Bad Cop 2». À sa onzième semaine dans les cinémas, la production mêlant action et humour - et pouvant compter sur le solide duo Patrick Huard-Colm Feore - n’est toujours pas prête à mettre fin à son aventure sur grand écran. Son succès se chiffre à 5 299 105 $ au Québec seulement.